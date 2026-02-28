De Frutos vuelve a llamar a Luis de la Fuente: "Lo que tenga que venir, vendrá"

El mediapunta franjirrojo fue el autor del tanto ante el Athletic. Aunque no sirvió para ganar los tres puntos, sí para sumar uno y, a nivel individual, para tener una papeleta más para que ir al Mundial

Un gol de Jorge de Frutos a los 35 minutos permitió al Rayo Vallecano llegar al descanso con ventaja frente al Athletic Club de Bilbao, en el partido correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports que se disputa en el Estadio de Vallecas.

Un tanto que llegó tras una jugada iniciada en el centro del campo por Gerard Gumbau, que cedió a su izquierda para Álvaro García y éste, a su vez, puso un centro que, tras tocar en Jesús Areso, llegó a Jorge de Frutos, quien remató a gol con Unai Simón vencido.

En el segundo tiempo, el conjunto vasco igualó la contienda y su tanto sólo sirvió para sumar un punto, por eso se marchó insatisfecho y mandándole un claro mensaje a sus compañeros: "Hay que hacerlo bueno el miércoles contra el Oviedo".

El partido frente al Athletic supuso la vuelta del Rayo a Vallecas tras el aplazamiento frente al Oviedo y el 'exilio' obligado contra el Atlético de Madrid por el mal estado del césped: "Necesitábamos volver a Vallecas, a nuestra casa. Sabíamos que iba a ser difícil ante un gran rival y estamos contentos por el trabajo bien hecho aunque nos queríamos llevar los tres puntos", apuntó el futbolista segoviano, que lleva ocho tantos en Liga este curso.

La buena temporada que está realizando en el Rayo Vallecano permite a Jorge de Frutos mantener la esperanza de ir al Mundial con la selección española: "Eso seria una consecuencia pero tengo que seguir trabajando con mi equipo. De momento estoy contento por hacer goles y lo que tenga que venir vendrá", concluyó.

Vallecas y un homenaje tardío pero merecido

Pathé Ciss, centrocampista senegalés del Rayo Vallecano, fue homenajeado este sábado antes del partido liguero frente al Athletic Club de Bilbao por el reciente triunfo con su selección en la Copa de África disputada en Marruecos.

El club madrileño tuvo la oportunidad de hacerle el homenaje el pasado 24 de enero, en el partido frente a Osasuna, pero consideró "inadecuado realizar cualquier tipo de celebración en una jornada de luto en la cual el equipo portó brazalete negro y se guardó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida".

Pathé Ciss recibió antes del partido una camiseta conmemorativa de manos del presidente del club, Raúl Martín Presa, en la que estaba serigrafiado 'Campeón AFCON'.

Antes del partido también se rindió homenaje al extremo Álvaro García, que, con 199 partidos, es el jugador del Rayo con más encuentros oficiales de la historia del club en Primera, superando a otra 'leyenda', Jesús Diego Cota.