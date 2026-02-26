El Real Oviedo se niega a jugar el partido contra el Rayo Vallecano

El presidente del club azulino, Martín Peláez, ha pasado por la sala de prensa para explicar el nuevo paso que han dado en los despachos para intentar conseguir esos tres puntos

Si ayer parecía que el culebrón de Vallecas había tocado a su fin, hoy se ha vuelto a abrir con la noticia que ha sido difundida desde las oficinas del Carlos Tartiere. Y es que el Real Oviedo valora acudir a la justicia ordinaria para pedir los tres puntos del partido contra el Rayo Vallecano, suspendido el 7 de febrero.

Después de que el Comité Nacional de Segunda Instancia de la RFEF haya dado la razón a LaLiga y haya fijado como nueva fecha del encuentro el 4 de marzo, la entidad asturiana ha dado un paso más para intentar no disputar ese encuentro y obtener un botín de tres puntos que podría resultar vital para su permanencia en Primera División.

Esta fue la afirmación hecha este jueves por el presidente del club azul, Martín Peláez, quien compareció en la sala de prensa del Carlos Tartiere en el marco de la presentación de los próximos actos del centenario del club.

"Hemos hecho lo que teníamos que hacer, defender este escudo. Ganamos la primera instancia y ayer salió la resolución, ahora estamos evaluando todo, también pedir la cautelarísima de cara al partido del miércoles" 4 de marzo, explicó el presidente del Real Oviedo.

El Comité Nacional de Segunda Instancia de la RFEF emitió ayer su resolución en la que da la razón a LaLiga ya que considera que "la RFEF carece de competencia para revisar o declarar la ineficacia de las decisiones adoptadas por LALIGA en materia de suspensión, aplazamiento y fijación de fechas de los partidos de las competiciones que organiza".

El presidente del Real Oviedo, además, quiso salir al paso de los rumores en los que insinuaba que el Grupo Pachuca quiere vender el club azul y fue tajante afirmando que "la estabilidad económica de la entidad está garantizada, no hay números rojos ni ninguna deuda y el Grupo Pachuca no va a vender, va a estar aquí muchos años". Martín Peláez no comparecía ante la prensa asturiana desde mediados de diciembre, cuando estuvo en la presentación del uruguayo Guillermo Almada como nuevo técnico del Real Oviedo.

El aficionado del Oviedo que podría ir a la cárcel por insultar a Mbappé

La Fiscalía pide un año de prisión y el pago de una multa de 2.880 euros para un aficionado por insultar al jugador del Real Madrid Kylian Mbappé durante el partido que disputaron el Real Oviedo y el conjunto merengue el 24 de agosto de 2025 en el estadio Carlos Tartiere.El Ministerio Público, que reconoce la atenuante de responsabilidad criminal de embriaguez debido a que el acusado se encontraba afectado por el consumo de bebidas alcohólicas, también solicita que el procesado indemnice al jugador con 2.000 euros por los daños morales.

La Fiscalía ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante el Tribunal de Instancia número 1 de Oviedo, a la espera de la fijación de fecha para el juicio. Los hechos ocurrieron en el minuto 37 del partido, cuando Mbappé marcó el primer gol del partido y, durante la celebración, el acusado profirió gritos de menosprecio de carácter racista hacia el jugador, a la vez que realizaba gestos y sonidos de imitación a un mono.

La Fiscalía apunta que los hechos fueron recogidos por las cámaras de un programa de televisión que difundió las imágenes al día siguiente en su emisión y también en su perfil oficial en la red social X, donde a la pocas horas superaron las 300.000 visualizaciones.Numerosos medios de comunicación digitales y perfiles en redes sociales se hicieron eco de los insultos, que alcanzaron "un impacto mundial, de más de 305 millones de visualizaciones en todo el mundo, con el consiguiente incremento del sentimiento de humillación para el jugador"