La duda de Guillermo Almada en el Oviedo de cara al partido contra el Atlético de Madrid

El técnico del conjunto asturiano ha dirigido una nueva sesión para preparar el encuentro de este sábado ante los de Simeone en el Carlos Tartiere, donde ha vuelto a tener la ausencia de Eric Bailly, que viene de hacer gol contra la Real Sociedad

El Oviedo se enfrentará este sábado al Atlético de Madrid, en el encuentro correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports. Los de Guillermo Almada encaran un nuevo duelo del campeonato doméstico con el objetivo de poder lograr los tres puntos con los que puedan abandonar la zona de descenso. No obstante, el técnico del conjunto asturiano podría llegar al choque frente a los de Simeone sin uno de sus jugadores claves en defensa, como es Eric Bailly. El central de Costa de Marfil se ha vuelto a ausentar del entrenamiento de hoy, haciendo saltar todas las alarmas.

David Carmo 'busca' compañero para recibir a los de Simeone en el Carlos Tartiere

David Carmo apunta al once titular de Guillermo Almada para recibir al Atlético de Madrid. El central de 26 años ha sido indiscutible desde su llegada en el pasado mercado de fichajes, que firmó una cesión con el Oviedo hasta final de temporada. Además, las necesidades del equipo no han dejado duda a su presencia en la alineación, ya sea con Paunovic o Luis Carrión anteriormente. De esta manera, el jugador de Angola saldrá de inicio en el encuentro de este sábado en el Carlos Tartiere, en la que es una nueva 'final' para el equipo asturiano en su pelea por la permanencia en Primera División. Por el momento, son últimos en la tabla de LaLiga EA Sports con 17 puntos, a uno del Levante y siete del Mallorca, por lo que la necesidad es real de cara a los tres últimos meses de competición en el torneo doméstico. Sin embargo, el objetivo pasa de momento por derrotar al conjunto colchonero en una nueva 'final' para los locales este fin de semana, con dudas para la convocatoria.

En este sentido, el medio La Voz de Asturias ha informado que Eric Bailly no ha entrenado en el día de hoy en la sesión dirigida por el Guillermo Almada, al igual que ocurrió ayer, lo que pone más en duda aún su participación en el encuentro de este sábado ante el Atlético de Madrid. El central de Costa de Marfil, que viene de marcar su primer gol con el Oviedo esta temporada en el empate frente a la Real Sociedad, podría ser baja en la convocatoria contra los de Simeone, incrementando los problemas en la defensa del equipo carbayón. Cabe recordar que David Costas se encuentra lesionado y su regreso es una incógnita, ya que viene de estar ausente en las dos últimas jornadas de LaLiga EA Sports.

Guillermo Almada, con la solución de Dani Calvo

De esta manera, Dani Calvo podría acompañar a David Costas en el eje de la zaga para jugar contra el Atlético de Madrid. Sin embargo, todo dependerá de la disponibilidad de Eric Bailly, ya que el Oviedo tendrá el entrenamiento de mañana jueves y viernes para resolver las dudas en la convocatoria de Guillermo Almada. Además, Ovie Ejaria, tal y como ha explicado el medio anteriormente mencionado, ha sido baja en la sesión de hoy, por lo que el técnico del conjunto asturiano ha llamado a jugadores del filial para unirse al primer equipo. Por otro lado, si el defensa de Costa Marfil es baja este sábado, estaría ante su quinto partido que se pierde por problemas musculares, tras quedar fuera de la lista ante el Betis, Osasuna, Barcelona y Girona, del pasado mes de enero.