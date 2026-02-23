Hassan, muy claro sobre el Real Sociedad - Oviedo: "Es imperdonable ir ganando 0-2 y que el rival se ponga 3-2"

El delantero del conjunto de Guillermo Almada ha atendido a los medios de comunicación para analizar la situación que atraviesa el club y las urgencias por salir de la zona de descenso cuanto antes. Además, el francés lamentó la remontada de los de Matarazzo el pasado sábado, pese a lograr finalmente el empate

Hassan es uno de los jugadores que está siendo indiscutible en el Oviedo. Desde la llegada de Guillermo Almada, el delantero de 24 años ha continuado con el rol de titular, haciendo además dos asistencias en este mes de enero. Sin embargo, el conjunto asturiano sigue siendo último en la clasificación de LaLiga EA Sports con 17 puntos, lo que hace saltar las alarmas a falta de 14 jornadas para el final del campeonato doméstico. Por ello, el jugador francés ha querido analizar la situación en este momento de la temporada y sus sensaciones de aquí al final de la campaña.

Hassan confiesa que pensó en salir del Oviedo

Hassan ha atendido a los medios de comunicación en el día de hoy, donde ha querido hablar, por un lado, de su futuro, ya que tiene contrato hasta 2027 con el Oviedo: "En el mercado invernal hubo muchos aspectos que hicieron que me quedase. Quiero intentar ayudar al Oviedo a salvarse, este equipo me ha dado mucho y es lo menos que puedo hacer. Este es un club de Primera y aquí tiene que estar. Si digo que no pensé en irme en invierno mentiría, pasé unos meses difíciles. Vi que no era importante y es humano mirar a otro lado, pero al final no dudé en quedarme. El mejor sitio para seguir creciendo es el Oviedo".

Por otra parte, Hassan ha analizado el momento que atraviesa el Oviedo en LaLiga: "La situación de que nos cuesta mantener las ventajas no es de ahora, a principio de temporada también pasaba e incluso en Segunda me acuerdo de algún partido que lo mismo. Nos adelantábamos y dejábamos de pisar el acelerador. En Segunda valía, en Primera no. Tienes que hacer algo más que meterte atrás, hay que atacar. Desde que llegó Almada el equipo está mejor, mete más goles y es más agresivo, competimos siempre. Nunca se sabe qué hubiese pasado si Almada hubiese llegado antes. Creo que todavía es posible la permanencia. Cuando analizamos los partidos hay material para creer, aunque las sensaciones no te dan puntos. Hay que ganar, sumar de tres en tres".

Hassan ya pone el foco en el Atlético de Madrid

En este sentido, Hassan siguió explicando que "hay que trabajar para mejorar todo lo que hacemos mal. Hay que manejar mejor los tiempos de los partidos, todos tenemos culpa ahí. La mejor defensa es el ataque y, aunque estés por delante, hay que seguir haciendo daño al rival. No puede seguir pasando, es imperdonable ir ganando 0-2 y que el rival se ponga 3-2. Tenemos un equipo con poca experiencia en Primera e igual nos falta gestionar mejor la presión, porque hacemos lo más difícil de los partidos y luego nos cuesta". Sobre la derrota ante la Real Sociedad apuntó que "lo de Anoeta fue un golpe duro, es cierto. Empatar tras ir ganando 0-2... no puedes no llevarte la victoria. Es un poco cansino, ya son muchos partidos que empezamos ganando y no conseguimos la victoria. Yendo último, un punto nunca puede ser un buen resultado, si no, no salimos de esta".

Por último, Hassan analizó sus sensaciones de cara al encuentro de este sábado ante los de Simeone en el Carlos Tartiere: "El Atlético de Madrid es un equipazo, un equipo de Champions con una plantilla muy amplia. Tienen sus días en los que no están y tenemos que ir a por ellos, el Tartiere estará a reventar y eso es una gran ventaja para nosotros. Son muy buenos, tienen mucha calidad y jugadores top a nivel mundial, pero hemos demostrado que sabemos competir estos partidos.Se dan todas las condiciones para que la noche sea espectacular".