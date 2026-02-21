Matarazzo tampoco entiende a los árbitros ni al VAR: ﻿"Era roja contra Mikel, pero no sé porqué a veces el VAR no se utiliza, podía haber cambiado el partido"

El técnico de la Real Sociedad ha dejado claro que no pueden encajar tres goels de "jugada ensayada" y se ha mostrado preocupado por el estado de Odriozola: "Se ha ido lesionado de la rodilla, es una gran desgracia, esperamos lo mejor para él"

Pellegrino Matarazzo, técnico de la Real Sociedad, se mostró autocrítico con la mal imagen que dieron sus jugadores pero al mismo tiempo orgulloso de la reacción tras el 0-2 y con la que llegaron a obrar la remontada aunque en el tiempo añadido Bailly volvía a poner el empate con el que finamente acabó el choque.

"No estamos contentos de cómo hemos empezado el partido. No hemos entrado con la energía suficiente. Muchos pases atrás, y no suficientes desmarques de ruptura y no hemos sido verticales. Después del 0-2 tuvimos espíritu, pudimos darle la vuelta al partido, también es verdad que hemos recibido tres goles de jugadas ensayadas. Ya sabíamos cómo deberíamos haberlo hecho y cómo defenderlo, pero hemos encajado. El segundo gol fue demasiado fácil, y el tercero había que defender todo con corazón, y no lo hemos hecho. Encajar tres goles en jugada ensayada no es fácil de digerir. No estamos contentos", ha analizado el estadounidense.

Su opinión sobre el arbitraje de Munuera Montero

"A veces los arbitrajes son como delanteros, a veces no aparecen mucho durante el partido, pero como en una acción, meten goles y son los héroes. Era roja contra Mikel, pero no sé porqué a veces el VAR no se utiliza, pero ha sido una jugada decisiva, y posiblemente una tarjeta roja. Ha sido una decisión que podía haber cambiado el resto del partido".

Preocupación por los goles encajados

"Sí, estoy preocupado por el hecho de que hemos encajado tres goles de jugada ensayada hoy. En términos generales, cuando encajas menos goles, en más fácil ganar. Hay que mejorar en todas las fases partidos, y está claro que hoy no defendimos todo lo bien que hubiera sido posible las jugadas del partido. Queremos mejorar, defender mejor, pero una parte del partido de hoy es que tampoco hemos jugado bien en 60 minutos para la calidad y principios que tenemos de podemos jugar mejor".

Doblete de Óskarsson, que pide la titularidad

"En cuanto este preparado lo será, y espero que esté bien físicamente para poder empezar en el once inicial. Es increíble lo valioso que es este jugador para nosotros. Cada vez que3 sale puede cambiar el juego porque además puede dar más espacio a Mikel. También es importante para mí que se mantenga con salud y está en buen camino. No creo que tarde en salir en el once inicial".

La lesión de Odriozola

"No está bien, pero no quiero decir nada aún hasta tener el diagnóstico. Obviamente es una gran desgracia porque entró muy motivado, y se ha ido lesionado de la rodilla. Es una gran desgracia, y esperamos lo mejor para él".