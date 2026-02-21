Oyarzabal y la tarjeta roja perdonada a Bailly: ﻿"Se cae encima mía, creo que es muy clara"

Una de las jugadas más polémicas del partido la protagonizaron el capitán de la Real Sociedad y el central el Oviedo, aunque Munuera Montero dejó seguir la jugada...

No estaba nada contento Mikel Oyarzabal al término del partido ni con el resultado ni con la actuación arbitral del colegiado José Luis Martínez Munuera que tuvo mucho trabajo en Anote en el duelo entre Real Sociedad y Real Oviedo y que dejó insatisfecho a ambos equipos.

Tanto Guillermo Almada, técnico del Oviedo, como Pellegrino Matarazzo, preparador de la Real Sociedad, no entendieron algunas decisiones arbitrales durante el choque aunque el uruguayo fue más allá calificando como "malísimo" al trencilla andaluz, al que también los donostiarras reclamaron una posible expulsión de Eric Bailly, a la postre autor del tanto del empate a tres, tras derribar a Oyarzabal cuando el capitán txuri urdin se quedaba en un mano a mano ante Aarón Escandell.

Por eso, tras el partido, el '10' de la Real Sociedad analizó dicha jugada. "No la he visto repetida pero la mía yo tengo la sensación de que estoy por delante de él cuando él comete el error. Le gano la posición y luego, al final, obviamente sin querer, pero él se tropieza o me hace tropezarme y se cae encima mía. Creo que es muy clara. Ya te digo, la tengo que ver y luego opinaré pero en el momento es la sensación que me ha dado", ha valorado Mikel Oyarzabal en Movistar+.

Pero no solo puso el foco en esa acción el capitán de la Real Sociedad, que también se mostró autocrítico con la imagen del equipo durante buena parte del partido y por dejarse empatar cuando consiguieron lo más difícil, remontar un 0-2: "Sí, sobre todo por haberle dado la vuelta al partido después de cómo se ha puesto. Al final, que te empaten, sobre todo en acciones a balón parado que es donde han venido los tres goles, pues duele".

Los tres goles del Oviedo, a balón parado

"No estaba siendo quizás nuestro peor ámbito pero hoy, sin duda, algo habrá que cambiar y mejorar. Tendremos que verlo de nuevo con tiempo y calma, pausando y darle una vuelta a todo".

Una primera hora sin intensidad

"El primer tiempo nuestro ha sido muy malo, de todos. Así es muy difícil competir contra cualquiera y hacer ocasiones. Que nos sirva de autocrítica y que no vuelva a ocurrir de nuevo. Luego, en el segundo tiempo, creo que el final está marcado por todo, por esos dos goles primeros que llegan tan rápido y, una vez le damos la vuelta, tenemos que hacer un poquito más para que no se nos escapen esos puntos".

Aun así, tuvieron el 4-3 con Zakharyan y Guedes

"Creo que hemos tenido ocasiones muy claras. Es una pena. Es bueno crearlas y es mejor así que sin crear pero una vez que las tienes te vas con esa sensación cuando no las marcas".