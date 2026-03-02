El Oviedo despeja la duda con el estado físico de Alberto Reina

El centrocampista de 28 años, que hizo saltar las alarmas al retirarse con molestias del encuentro ante el Atlético de Madrid, ha sido parte del entrenamiento dirigido por Guillermo Almada, por lo que debería de estar disponible para el choque del miércoles frente al Rayo Vallecano

El Oviedo sigue preparando el importante encuentro de este miércoles frente al Rayo Vallecano, que fue aplazado por el estado del césped del equipo franjirrojo. Por ello, LaLiga fijó una nueva fecha para la disputa del choque entre los de Iñigo Pérez y Guillermo Almada. De esta manera, Alberto Reina apunta a ser uno de los protagonistas del partido de la jornada 23, ya que ha entrenado hoy con el resto del grupo tras pedir el cambio en la cita del pasado sábado ante el Atlético de Madrid. El equipo carbayón volvió a caer derrotado y se antoja vital conseguir los tres puntos de aquí en adelante.

Guillermo Almada recupera a un jugador vital en el Oviedo

Guillermo Almada, tras la derrota ante el Atlético de Madrid en el Carlos Tartiere, lamentó las molestias de Alberto Reina, que se retiró en el minuto 80 en sustitución de Santi Cazorla, haciendo saltar las alarmas en el conjunto asturiano: "Reina sí salió bastante dolorido y, bueno, fue lo mismo que le sucedió en el partido anterior, que tuvo que salir. Vamos a ver si lo podemos tener para el miércoles. La verdad es que se recupere porque es un jugador que está teniendo un despliegue y un rendimiento muy importante". El centrocampista de 28 años es clave en el esquema del entrenador uruguayo, como también lo fue durante la etapa de Paunovic y Luis Carrión. De hecho, tan solo se ha perdido el encuentro esta campaña, que fue el de la jornada 2 de LaLiga EA Sports ante el Real Madrid, ya que vio doble tarjeta amarilla en el duelo anterior, frente al Villarreal en La Cerámica. Además, el jugador ha tenido participación de cara a puerta esta temporada, logrando hacer gol frente al Barcelona y Osasuna, en ambas derrotas del equipo carbayón.

En este sentido, el Oviedo ha publicado una imagen de Alberto Reina en el entrenamiento de hoy dirigido por Guillermo Almada, el último antes de jugar contra el Rayo Vallecano este miércoles a partir de las 19:00 horas. Por ello, se despeja la duda con el estado físico del centrocampista de 28 años, que apunta al once titular frente al equipo de Iñigo Pérez. Por otro lado, cabe destacar que Ovie Ejaria también ha participado en la sesión del conjunto asturiano, entrenándose con el resto del grupo, tal y como ha informado el medio La Nueva España. De la misma manera, la misma fuente ha explicado que David Costas y Eric Bailly siguen recuperándose de sus respectivas lesiones, pero están "cerca" de recibir el alta médica para volver a la convocatoria.

El Oviedo, en busca de los tres puntos en una nueva 'final' en LaLiga

El Oviedo afronta cada encuentro de LaLiga EA Sports como una nueva 'final', dada la situación de Guillermo Almada en la clasificación, que cuentan con 17 puntos en los 25 partidos que ha disputado en el campeonato doméstico. Con ello, el equipo carbayón se sitúa a nueve de la salvación, ya que el Levante tiene 21, Mallorca 24 y es el Elche el que cuenta con 26. Además, el club asturiano afronta un final de campeonato donde le esperan encuentros en el Carlos Tartiere donde recibirá a equipos de la talla del Sevilla, Valencia o Villarreal.