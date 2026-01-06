Íñigo Pérez habla claro sobre el problema del Rayo Vallecano

El técnico del conjunto de Vallecas se sentó ante los micrófonos este pasado lunes en la previa del duelo de Copa del Rey ante el Granada. "La contundencia en el área no está siendo nuestro fuerte", afirmó

Granada y Rayo Vallecano protagonizarán este martes el último de los duelos de la tercera ronda de la Copa del Rey que el calendario ha querido que se celebre el día 6 de enero, Día de Reyes. El Granada no está pasando por un buen momento en LaLiga Hypermotion, que tras la última derrota ante el Almería del pasado fin de semana sigue en puestos de descenso.

El Rayo Vallecano por su parte también vive un momento difícil en Liga, donde ya son ocho las jornadas sin ganar. Este pasado lunes, Íñigo Pérez se sentó ante los micrófonos para analizar el duelo de Copa del Rey y de paso dejar claro que esta competición, al igual que la Conference League, le interesan. El técnico del Rayo también clarificó el problema de los madrileños, que no es otro que la claridad en las áreas.

Íñigo Pérez y la falta de gol del Rayo Vallecano

Íñigo Pérez apostó porque el Granada continúe con su mala racha y por la mejora del Rayo Vallecano con la Copa del Rey como escenario: "La contundencia en el área no está siendo nuestro fuerte y el martes ojalá que el Granada siga con su mala racha de cara a gol y nosotros la mejoremos. Tengo mucha ilusión por la Copa y la Conference League y eso nos va a retroalimentar".

Prosiguiendo Íñigo Pérez sobre los errores que están penalizando al Rayo Vallecano, habló el técnico de falta de madurez: "La conclusión a la que llego es que merecemos más puntos de los que tenemos. El equipo hace muchas cosas bien pero hay un punto de inmadurez y debilidad mental, sobre todo en Vallecas, y no solo en defensa sino también en ataque, que es debido a fallos técnicos en un porcentaje mínimo, pero así es el fútbol".

Íñigo Pérez se pone del lado de la afición del Granada

El duelo entre Granada y Copa del Rey podría tener poco público en Los Cármenes a consecuencia de una protesta que han llevado varios colectivos granadinistas por el precio de las entradas para los socios. Íñigo Pérez habló de las complicaciones económicas que suponen hoy en día acudir al fútbol y apostó porque, al menos en Copa del Rey, haya mas cercanía con las aficiones: "Creo que llevamos muchos años en los que el aficionado sufre un incremento de los precios y asistir al fútbol se hace más complejo. Yo siempre tengo en cuenta a la afición del Rayo y me encantaría que la competición poco a poco se acerque más al aficionado aunque ganen algo menos para crear mejor ambiente".

Por último y como no podía ser de otro modo, Íñigo Pérez habló de lo que supone jugar el Día de Reyes: "Es Día de Reyes, es el cumpleaños de mi mujer, e imagínate la que tengo en casa. Sea el día que sea es mi trabajo y estaré donde me demanden, pero en esto tengo una idea muy clara y soy consciente del privilegio. Jugamos cuando nos toca".