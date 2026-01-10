Iñigo Pérez anuncia las novedades contra el Mallorca: "Luiz Felipe y Unai López estarán fuera por molestias"

El técnico del Rayo Vallecano anunció los descartes para la convocatoria del encuentro ante el conjunto de Jagoba Arrasate, además de valorar el fichaje de Carlos Martín y su posible titularidad mañana en el duelo de LaLiga EA Sports

El Rayo Vallecano recibirá mañana al Mallorca, en el encuentro que abre la jornada de domingo, número de 19, en LaLiga EA Sports. Los de Iñigo Pérez vuelven a jugar en casa tras el partido de Copa del Rey ante el Granada, en el que salieron vencedores y ya esperan al Alavés en octavos de final. No obstante, los de Arrasate, que ya ha hecho valoración del encuentro ante el equipo madrileño, será el próximo rival de los franjirrojos. En este sentido, el técnico ha valorado las novedades en al convocatoria, descartando a Luiz Felipe y Unai López por molestias.

Iñigo Pérez destaca los errores de su equipos antes de recibir a los de Arrasate

De esta manera, Iñigo Pérez comentó los errores de su equipo y que no podrán tener en el encuentro ante el Mallorca, que lo analizó Samu Costa en los días previos: "No estamos solucionando los partidos de casa por detalles a priori menores, pero que luego nos cuestan cosas importantes. Hay que solucionar este debe. Mañana son tres puntos más. El devenir de la competición no se solucionará mañana. Eso sí, son importantes para seguir sumando. No creo que se note tanto cuando ganas sino cuando pierdes. Con Jagoba he pasado muchos años y a la vista está que con él y su cuerpo técnico alcancé mi mayor nivel. Sin ser excelso, no estuvo mal. Mi agradecimiento. Es muy importante en mi carrera profesional. De hecho, ahora puedo usar los conceptos que adquirí con él. Esperemos que mañana se vayan derrotados”.

Por otro lado, Iñigo Pérez, que viene de ganar al Granada en Copa del Rey, valoró la falta de gol que está teniendo el Rayo Vallecano: "No sé, no le encuentro una explicación certera. Hay diferentes visiones. En Europa los equipos nos han respetado menos en casa y nos permiten más transiciones y verticalidad. En Liga nos han defendido más, incluso equipos que nunca lo habían hecho por su potencial y sus jugadores. La importancia del gol es capital y lo importante es conseguirlo y poderlo refrendar. El año pasado sí pasó y este no. Es difícil mantener un equilibrio y ahora es el momento más complejo. Mantener esa exigencia sin que nos separemos como grupo o decirnos solo las cosas buenas, con condescendencia, es difícil".

Iñigo Pérez destaca el fichaje de Carlos Martín

Además, Iñigo Pérez quiso hacer balance de la llegada y adaptación que está teniendo Carlos Martín: "La adaptación es la más rápida de todos los vestuarios de fútbol profesional porque el grupo es fantástico. Lo veo adaptado. Es un atacante y puede jugar en todas las posiciones de arriba. Después veremos lo que juega. Dependerá del estado de forma que nos demuestre". Por otra parte, el técnico del Rayo Vallecano habló de las novedades en la convocatoria contra el Mallorca: "Hay varios con molestias físicas, otros con procesos víricos, cosas normales por la climatología. Alemão y Balliu estarán disponibles para mañana, teniendo en cuenta el proceso de inactividad del delantero. Luiz Felipe y Unai estarán fuera por molestias".

Por último, Iñigo Pérez comentó los problemas que está teniendo Alemao: "Se perdió la fase de ascenso y eso es indicativo de dolor. Cuando vino estaba bien. Hay que intentar que esa lesión no se reproduzca. La frustración del nueve al no marcar es inherente al cargo, como pasa con los entrenadores. Alemão cumple y no tengo dudas de que volverá a marcar".