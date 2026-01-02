El Rayo Vallecano hace oficial fichaje de Carlos Martín: el Atlético de Madrid apoya su cesión

El Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano sellan la cesión de Carlos Martín, que se marcha rumbo al equipo de la franja en busca de minutos en Primera división

El Atlético de Madrid ha arrancado el mercado de fichajes con dinamismo. El conjunto rojiblanco no prevé, salvo algún contratiempo, incorporar nuevas caras a la plantilla en el mercado de invierno, pero en cuanto a la operación salida, los colchoneros se están poniendo las botas para aligerar un plantel que cuenta con varias figuras intrascendentes para Simeone. Tras la salida de Javi Galán a Osasuna, la siguiente que se ha producido ha sido la de Carlos Martín al Rayo Vallecano. El fichaje del delantero rojiblanco sido confirmado por el propio conjunto de la franja después de que el Atlético de Madrid apoya su cesión al cuadro madrileño.

Carlos Martín sale del Atlético de Madrid rumbo al Rayo Vallecano

La segunda salida del Atlético de Madrid en el mercado de fichajes de invierno ya se ha concretado. Varios equipos apostaron por la cesión de Carlos Martín, delantero del Atlético de Madrid que no ha contado demasiado para Simeone en lo que llevamos de curso. El canterano rojiblanco tenía mercado en Primera división, siendo el Rayo Vallecano el club que mejor se ha posicionado para su fichaje y el que se ha llevado el gato al agua. Las negociaciones por Carlos Martín entre ambos equipos estaban muy avanzadas después de que el delantero vea con buenos ojos salir rumbo al Rayo Vallecano. En el Atlético de Madrid consideran oportuna la operación ya que el futbolista no contaba para Simeone. En lo que va de campaña, Carlos Martín ha participado en dos encuentros, uno en la Copa del rey y el otro en la Champions League, dónde sumó 1 minuto. De esta forma, el acuerdo se ha sellado con la cesión de carlos Martín tal y como ha confirmado el Rayo vallecano en sus redes sociales.

El Rayo Vallecano, una oportunidad para Carlos Martín

Su cesión al Rayo Vallecano le servirá al delantero para, en 6 meses, coger bagaje en Primera división y volver al Atlético de Madrid con más experiencia en la categoría de oro. Además, el Rayo Vallecano se presenta como una oportunidad única para Carlos Martín ya que, precisamente, el cuadro de la franja no va sobrado en delanteros centro. Alemao se presentó en Vallecas como la gran incorporación en ataque, pero aunque su actitud es muy positiva, sus números no lo son. En 17 partidos, el brasileño suma 1 solo gol. Además, el delantero se perdió los últimos 4 partidos por lesión en el pubis, por lo que la necesidad crece en un Rayo Vallecano que sobrevive con De Frutos como delantero centro. La incorporación de Carlos Martín permitirá a Íñigo Pérez manejar un nuevo registro en ataque e ir más sobrado para la UEFA Conference League.