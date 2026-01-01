Perea lanza un aviso: "Al Atlético de Madrid con el Cholo nunca lo puedes dar por descartado"

El que fuese central del conjunto rojiblanco, de visita en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, sigue a su ex equipo desde la distancia y, además de elogiar a Diego Simeone, destacó que el club ha dado "un salto de calidad muy grande" en los últimos años

La pasada semana, el Atlético de Madrid proponía a sus socios que sean ellos los que elijan los nuevos nombres que lucirán en el Paseo de Leyendas del Metropolitano, elaborado para ello una lista de 200 candidatos distribuidos en cuatro etapas históricas diferentes. En la misma no podía faltar Luis Amaranto Perez, que vistió la camiseta rojiblanca durante ocho temporadas, en las que conquistó dos veces la Europa League y levantó una Supercopa de España.

El que fuese defensa colombiano, de hecho, fue durante un tiempo el extranjero con más partidos en la historia del club colchonero, con 314 envites, aunque posteriormente fue adelantado en este ranking por otros ilustres como Filipe Luis, José María Giménez, Diego Godín, Ángel Correa, Antoine Griezmann y Jan Oblak, que alcanza ya los 517 encuentros.

De visita en el último entrenamiento del año del Atlético

Ahora, tras pasar años atrás por la cantera del propio Atlético, el ex central pertenece al staff técnico de la selección de Colombia, pero ha aprovechado su viaje a la capital de España, donde residen sus hijos, para visitar las instalaciones del club que sin duda marcó su carrera entre 2004 y 2012, el único en el que militó en Europa. Tras su paso por las filas madrileñas, acabó colgando las botas en el Cruz Azul mexicano en 2015, tras haber pasado previamente por Independiente de Medellín y Boca Juniors, desde donde fue fichado por el Atlético por poco más de 3 millones de euros.

Presente en el último entrenamiento del año de la plantilla rojiblanca en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, Perea admitió que sigue siempre que puede a su ex equipo desde la distancia. "Lo intento. Hay veces que no es fácil porque también tenemos muchísimos jugadores por ahí repartidos a los que hay que hay que seguir, pero está claro que el Atleti es un amor eterno", explicó también sobre su actual desempeño en un combinado que no faltará en el Mundial de este próximo verano.

En la lucha por Real Madrid y FC Barcelona

"Al Atlético lo veo como siempre, aspirando a competir con Madrid y Barca. Siempre ha sido una lucha difícil, pero creo que ahora y los últimos años me parece que el Atleti ha dado un salto de calidad muy grande contratando muy buenos jugadores. Ha tenido quizás rachas más importantes que las últimas, pero lo importante es que el entrenador conoce perfectamente este grupo y cuando hay buenos jugadores, todo es posible. Así que ojalá podamos aspirar a ganar un título", añadió sobre la marcha del cuadro colchonero y sus objetivos.

Pero, sobre todo, Perea puso el foco en la figura de Diego Simeone, con el que coincidió en sus últimos meses como futbolista rojiblanco. "El Atleti siempre va a pelear. Nunca va a dejar de creer, nunca va a dejar de pelear. Es cierto que en los últimos años Madrid y Barca han sido los que han dominado pero al Atleti con el Cholo nunca lo puedes dar por descartado", sentenció.