Marcos Llorente sobre el Atlético de Madrid y el Mundial 2026: "Queda muchísimo y el único objetivo que tengo ahora en la cabeza es ayudar al club"

El lateral del Atlético de Madrid subraya que para poder acudir al Mundial primero deberá seguir compitiendo al máximo nivel con el conjunto rojiblanco, objetivo prioritario de Marcos Llorente de cara al 2026

El Atlético de Madrid despide el año con buenas sensaciones tras un arranque de temporada irregular para los colchoneros. Los resultados han ido mejorando con el paso de las jornadas y las opciones de pelear el título de LaLiga también. Marcos Llorente, lateral del equipo de Simeone, ha sido una de las figuras claves, hasta su lesión, que han provocado ese aumento de calidad en el cuadro madrileño. Sobre el avance del Atlético de Madrid ha hablado el lateral que espera poder ayudar a La Selección española de cara al Mundial 2026.

Marcos Llorente se centra en el Atlético de Madrid de cara al Mundial

En unas declaraciones a los medios del club rojiblanco para finalizar el año, el futbolista madrileño indicó que, a su juicio, "el balance es positivo" después de un inicio de campaña "complicado", en el que no les acabaron de salir las cosas, con "muchos jugadores nuevos" en la plantilla "que tenían que adaptarse" y los que ya estaban ayudarles. "El equipo poco a poco fue cogiendo una buena dinámica y creo que hemos terminado muy bien el año, ganando fuera de casa en Girona, que era un poco lo que nos estaba costando", prosiguió Llorente, quien incidió en que han "acabado bien" y en que tienen que "seguir por esa línea". Asimismo, se refirió a otro de los grandes focos de 2026, la cita mundial que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá: "es año de Mundial, es emocionante. Todo el mundo quiere jugar un Mundial. Estados Unidos, México.... seguro que será una pasada. Pero todo pasa por hacer las cosas bien en tu club. Queda muchísimo también para el Mundial y el único objetivo que tengo ahora en la cabeza es ayudar al club, que es lo que te da toda la felicidad y que te lleva a grandes cosas como ir con la selección".

La Supercopa de España según Marcos Llorente

La Supercopa de España que se jugará en Arabia Saudí y que disputará, entre otros equipos, el Atlético de Madrid, también es un tema candente después de que Iñaki Williams, delantero del Athletic Club, señalase que es "una mierda jugar en Arabia". Cuestionado por la Supercopa de España, Marcos Llorente aseguró que igualmente llegarán a Arabia Saudí "con todas las ganas del mundo" y "sabiendo que todo pasa por el primer partido que no se puede pensar para nada en el segundo", aunque advirtió que el equipo "todavía no piensa en eso".