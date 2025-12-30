Rajada de Iñaki Williams sobre la Supercopa: "Jugar en Arabia es una mierda"

El delantero y capitán del Athletic Club ha dejado claro que no le hace ni pizca de gracia jugar en torneo en el país de Oriente Medio debido a que no tendrán el mismo apoyo que en España. Por otro lado, ha salido también en defensa de su entrenador Ernesto Valverde

Iñaki Williams, futbolista del Athletic Club, no se ha cortado un pelo a la hora de criticar con mucha dureza que la Supercopa de España se dispute un año más en Arabia Saudí. El delantero del club vasco ha señalado que no entiende que una competición nacional se dispute en un país tan lejano lo cual hace que jueguen sin afición. A ello, ha añadido que va a ser padre en los próximos días y que no le hace pizca de gracia estar tan lejos.

Iñaki Williams ha criticado con dureza que la Supercopa de España, que el Athletic Club va a disputar en unos días con Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, se dispute en Arabia Saudí. "Yo ya lo he dicho muchas veces y no me muerdo la lengua en estos temas. Para mí jugar en Arabia es una mierda, hablando mal. Tener que llevar una competición que es nacional a otro país no es fácil para los aficionados, para poder facilitarles el desplazamiento. Nosotros, por masa social, parece que jugamos fuera de casa y si fuese aquí sabemos todos los athleticzales que nos acompañarían"

El delantero va a ser padre y no desea estar lejos de su mujer y de su futuro hijo para disputar la Supercopa de España. "En los próximos días voy a ser padre, tener que marchar dejando aquí a mi mujer y a mi hijo es una faena, pero son gajes del oficio. Yo estoy a disposición del club, intentaré hacerlo lo mejor posible en la Supercopa".

Iñaki Williams hace autocrítica y sale en defensa de su entrenador Ernesto Valverde

Iñaki Williams, por otro lado, ha sido autocrítico con el nivel que están dando los delanteros del Athletic Club durante esta temporada, señalando que espera dar su mejor nivel una vez ya está recuperado de los problemas físicos que le han lastrado al comienzo de campaña. "Los de arriba no hemos estado al máximo nivel y ojalá pueda volver estar a mi prime, haciendo asistencias y, sobre todo, goles".

Por último, Iñaki Williams ha salido en defensa de su entrenador Ernesto Valverde quien está siendo cuestionado por el irregular arranque de temporada que ha tenido Athletic Club. "Cuestionar a Ernesto Valverde me cuesta entender. "Estamos al mil por mil con él. Su aval habla por sí solo con todo lo que ha conseguido en el club y no es justo por el bache que estamos pasando. Hay veces que hay que tocar fondo para volver a brillar".