El apoyo de Nico Williams a un joven alicantino que sufre acoso por su físico: "Se nota, eh"

El futbolista del Athletic, centrado su mejora de la pubalgia que arrastra, quiso apoyar a un chico de Alicante que ha sufrido acoso por su peso

Nico Williams está pasando por un momento difícil esta temporada. Lastrado por una lesión complicada como es la pubalgia, el futbolista del Athletic Club se ha visto obligado a parar por segunda vez esta campaña para intentar mitigar unas molestias de pubis que no le están permitiendo rendir a su mejor nivel.

Ahora estará apartado durante unas semanas de la dinámica del equipo de Ernesto Valverde para centrarse en un tratamiento individual pero eso no le ha impedido dejarse ver para apoyar a un chico alicantino que ha sufrido acoso por su peso. Se trata de Alejandro, de 24 años, que hace unos días mientras caminaba por las calles de su localidad era increpado por su físico. El chico grabó un vídeo en el que aseguraba no entender por que empezaron a llamar gordo sin motivo alguno.

Por todo ello, el creador de contenido conocido en redes sociales como 'Ceciarmy', que cuenta con millones de seguidores pese a ocultar siempre su rostro con un pasamontañas, ha querido ayudar a este chico en su objetivo de cambiar su físico. Primero, quedó con él en Bilbao, donde le concertó una cita con el famoso entrenador personal vasco Andoni, también con millones de seguidores tanto en sus redes sociales.

Andoni, además de dirigirle en una primera sesión de entrenamiento, será el encargado de tutelarle un plan de trabaja para perder peso. "Andoni se aseguró de enseñarle cómo hacer cada ejercicio correctamente, cómo concentrarse y controlar la mente para dar un poco más incluso cuando sientes que ya no puedes más, y cómo encontrar la motivación para llegar hasta la última repetición", explicaba 'Ceciarmy' mientras mostraba vídeos de Alejandro haciendo ejercicio.

Pero el 'influencer' granadino tenía una última sorpresa preparada para Alejandro, y fue un breve encuentro con Nico Williams para darle "algo que a veces vale más que cualquier rutina, confianza y ánimos para seguir adelante". El encuentro se produjo en el aeropuerto de Bilbao, donde Nico Williams animó a Alejandro entre bromas. "Se nota eh, cab***", le decía entre risas tocándole el brazo. "¿Has visto a Ibai? Está como fino ahora", le dice el futbolista.

"Esto no se trata de tener más o menos músculo, eso no te hace mejor. Un cambio físico se trata de disciplina, de ganas, de confiar en el proceso y de querer mejorar cada día y estoy seguro de que Alejandro lo va a conseguir", finaliza diciendo 'Ceciarmy'.