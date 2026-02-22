Sarabia pide perdón tras su encontronazo con Valverde: "Tengo comportamientos que me gustaría evitar"
El míster del Elche recriminó a su homólogo del Athletic el penalti señalado sobre Laporte tras el partido, dejando una escena llamativa por la que luego ha pedido disculpas
El técnico del Elche, Eder Sarabia, ha pedido disculpas de manera pública después del encontronazo que protagonizó con Ernesto Valverde al término del partido en San Mamés donde su equipo acabó perdiendo por un discutible penalti de Bigas sobre Laporte. El preparador vasco, visiblemente enfadado por dicha decisión arbitral y todavía en caliente, recriminaba al entrenador rojiblanco ese penalti. Valverde intentaba apaciguar los ánimos pero viendo que lejos de calmarse Sarabia elevaba el tono, acababa marchándose y dejándolo con la palabra en la boca.
"Hoy necesito disculparme porque, a veces, queriendo defender lo nuestro, tengo comportamientos que me gustaría evitar", ha escrito Eder Sarabia en su perfil de X acompañado de una foto amistosa y sonriente con Ernesto Valverde antes del comienzo del partido ante el Athletic.
En rueda de prensa, apenas unos minutos después del partido Eder Sarabia, ya más calmado, intentaba restar importancia a la acción, recalcando que el enfado no era con Valverde. "No, estábamos hablando ahí de esa jugada precisamente y ya está. Pero no, no... Luego tenía una entrevista conjunta ahí y ya he dicho que al 'Txingurri' le tengo máximo respeto, primero porque venía muchas veces al viejo San Mamés a verle jugar y a disfrutar con su fútbol, y luego porque pienso que es el mejor entrenador de la historia del Athletic, y nada, simplemente cosas del partido que no van más allá", explicaba, sin embargo, no conforma con estas palabras, ayer sábado publicaba dicho tuit en sus redes sociales.
Para Valverde, está olvidado
El propio Ernesto Valverde, también en su rueda de prensa posterior al choque restaba importancia al cara a cara con Sarabia: "No, no quería seguir con la discusión. Hablábamos de las jugadas del penalti y ya sabemos que cada uno lo ve desde su punto de vista. Yo siempre lo veo a favor de mi equipo y él lo ve a favor del suyo. Nada más".
La peor racha del Elche
Con la derrota en San Mamés, el Elche atraviesa por la peor racha de resultados de toda la temporada, ya que ha enlazado ocho jornadas consecutivas sin ganar. La actual racha negativa coincidió con el estreno del 2026 ya que el equipo de Eder Sarabia despidió 2025 con un triunfo ante el Rayo Vallecano (4-0), pero no gana desde entonces.
Esta racha de resultados negativos puede provocar que el Elche, en función de los resultados de la jornada, caiga a zona de descenso por primera vez en la presente temporada tras haber disfrutado en varias fases del torneo de una cómoda renta sobre las tres últimas posiciones.