Valverde explica el rifirrafe con Sarabia: “Cada uno lo ve para su lado”

Valverde analiza la sufrida victoria, admite la tensión del duelo y destaca la dificultad de frenar el juego del Elche

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, compareció tras la ajustada victoria ante el Elche CF con un discurso sereno, reconociendo la dificultad del encuentro y la tensión acumulada en los minutos finales. El técnico rojiblanco admitió que el duelo estuvo marcado por la igualdad, la presión y el desgaste físico, especialmente tras el tanto del empate visitante.

“Cada uno lo ve desde su lado”

Valverde restó importancia al intercambio de palabras que mantuvo con el técnico rival durante el tramo final del partido. “En el campo, cada uno interpreta las acciones desde su perspectiva. Hemos tenido un pequeño cruce, pero nada fuera de lo normal”, explicó.

El preparador bilbaíno quiso contextualizar el momento: ambos equipos se jugaban mucho y la tensión era lógica en un desenlace tan ajustado. “Cuando hay tanto en juego, es normal que haya discusiones. Forma parte del fútbol”, añadió.

Un rival incómodo y bien trabajado

El entrenador destacó el planteamiento del Elche, al que definió como un conjunto fiel a su estilo. “Ellos intentan salir jugando desde atrás con mucha personalidad. Nos ha costado presionarles porque lo hacen francamente bien”, analizó.

Valverde reconoció que su equipo dispuso de varias oportunidades claras, pero también que nunca tuvo el partido completamente bajo control. “Generamos dos o tres ocasiones importantes, pero siempre con la sensación de que podían hacernos daño en cualquier acción. Son un equipo que juega bien y que te exige concentración constante”.

Esa percepción se confirmó tras el gol inicial del Athletic. El empate visitante fue, en palabras del técnico, “un auténtico jarro de agua fría”. Además, el desgaste acumulado comenzó a pasar factura en los minutos finales.

El penalti decisivo y el alivio final

Cuando el encuentro parecía encaminarse al reparto de puntos, llegó la acción que lo cambió todo. El penalti señalado en los últimos instantes permitió al Athletic llevarse los tres puntos, algo que Valverde celebró con prudencia.

“El equipo estaba cansado, el partido se había complicado y al final llegó esa jugada que decidió el resultado”, señaló, evitando entrar en polémicas sobre la decisión arbitral.

Con este triunfo, el conjunto rojiblanco mantiene su fortaleza en casa y consolida una dinámica positiva en la competición. El equipo sigue sumando en San Mamés, donde se está mostrando sólido y competitivo.

Un toque de humor para cerrar

Fiel a su estilo, Valverde también dejó una nota distendida en sala de prensa. Entre risas, bromeó sobre su capacidad física: “Yo no puedo competir con él en bicicleta, soy un globero profesional”, comentó, rebajando la tensión tras un choque intenso.

Dinámicas opuestas

La victoria permite al Athletic seguir mirando hacia arriba en la clasificación, mientras que el Elche continúa inmerso en una racha complicada que le aleja de los resultados positivos. Valverde, no obstante, quiso centrarse en el mérito de su equipo: “Sabíamos que iba a ser un partido duro. Lo importante es que hemos sabido competir hasta el final”.

El técnico concluyó destacando el compromiso del grupo y la capacidad para sobreponerse a momentos adversos. En una noche exigente, el Athletic encontró la manera de resistir, insistir y finalmente imponerse en un encuentro cargado de tensión y alternativas.