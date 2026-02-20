Alineaciones Athletic Club - Elche CF: alineación probable de Athletic Club y Elche en la jornada 25 de LaLiga EA Sports

El Athletic Club recibe al Elche CF en un duelo con objetivos opuestos, los rojiblancos quieren afianzarse en la pelea europea tras su última remontada, mientras que los franjiverdes llegan obligados a sumar para no hundirse en la zona baja

La Catedral vuelve a escena en un momento clave de la temporada. El conjunto de Ernesto Valverde parece haber recuperado parte de las armas que había extraviado desde el inicio del curso, especialmente carácter competitivo y mayor presencia en área rival. Enfrente estará un Elche que ha pasado de mirar hacia arriba a verse envuelto en la lucha por la permanencia. El contexto es claro, el Athletic busca continuidad y confirmar su reacción mientras que el Elche necesita eficacia y personalidad para sobrevivir en uno de los escenarios más exigentes del campeonato.

El Athletic Club con el objetivo de recuperar sensaciones y apretar por Europa

La victoria con remontada ante el Oviedo supuso un punto de inflexión anímico para los bilbaínos. Sancet volvió a marcar diferencias, firmando un partido muy serio y siendo decisivo con el gol de la victoria. Su rendimiento actual lo devuelve al centro del proyecto en un momento determinante del curso. Sin embargo, Valverde deberá recomponer el once debido a las bajas de Nico Williams, Vivian, Prados, Sannadi, Egiluz, Berenguer y Yeray, lo que limita las alternativas y obliga a ajustar piezas.

Las principales dudas se concentran en el costado izquierdo. En el lateral, la elección entre Yuri o Boiro marcará el perfil defensivo y ofensivo del equipo. Más arriba, la pugna entre Robert Navarro o Serrano definirá la profundidad y el desborde en ese sector. Robert Navarro, además, se ha consolidado como una de las piezas más en forma del ataque rojiblanco y podría aprovechar los espacios que deje un Elche valiente. En el apartado de riesgos, la situación física de Jauregizar genera incertidumbre tras retirarse tocado en el último encuentro.

El Elche CF obligado a resistir y ser efectivo

El conjunto de Eder Sarabia llega con la flecha hacia abajo. De aspirar a puestos europeos ha pasado a pelear por escapar del descenso. La visita a San Mamés supone un desafío mayúsculo en un momento delicado. Con la baja aún de Héctor Fort y las dudas de Josan y Diangana, Eder Sarabia deberá construir un once competitivo que combine su ambición de mantener la pelota con el equilibrio defensivo que parece haber perdido.

Hay nombres que parecen fijos como Víctor Chust, Affengruber, Valera, Febas y Álvaro Rodríguez, pero el resto de posiciones siguen abiertas. La posible entrada de Rafa Mir, ya recuperado y con seis tantos en su cuenta, podría aportar presencia y gol, ya sea como titular o como revulsivo. El termómetro del equipo seguirá siendo Aleix Febas, futbolista capaz de abarcar todo el centro del campo y sostener el ritmo competitivo. Más dudas genera la opción de Sangaré, fichaje invernal que podría llegar incluso a debutar en un escenario como La Catedral.

Posibles onces del partido Athletic Club - Elche correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports

Athletic Club: Unai Simón, Yuri Berchiche, Laporte, Paredes, Gorosabel, Rego, Galarreta, Robert Navarro, Sancet, Iñaki Williams y Guruzeta.

Elche CF: Dituro, Germán Valera, Bigas Affengruber, Chust, Tete Morente, Neto, Aguado, Febas, André Silva y Álvaro Rodríguez.