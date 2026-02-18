Rafa Mir se defiende por el momento del Elche: "Estamos teniendo más juego que puntos"

El delantero del conjunto de Eder Sarabia ha valorado su vuelta al terreno de juego tras más de un mes de lesión, además de defenderse por la crisis de resultados que atraviesa el equipo alicantino, que no gana desde el pasado 21 de diciembre

El Elche pone el foco en el encuentro del próximo viernes ante el Athletic Club en San Mamés. En este sentido, Rafa Mir podría ser titular más de un mes después. El delantero, cedido por el Sevilla, viene de tener minutos contra Osasuna en su regreso a los terrenos de juego, ya que sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo. En este sentido, el jugador de 28 años ha analizado la crisis de resultados del equipo de Eder Sarabia, que ganó por última vez el pasado 21 de diciembre, en el choque frente al Rayo Vallecano en el Martínez Valero.

Rafa Mir despeja la duda con su futuro

De esta manera, Rafa Mir ha comparecido en el día de hoy en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar su regreso a los terrenos de juego y sus sensaciones estando de nuevo con el equipo: "Estoy muy feliz de poder estar de vuelta. Quería estar con el equipo pero desgraciadamente no podía, han sido cinco semanas muy duras. Las lesiones nunca llegan en un buen momento, en este caso le hemos dado tiempo para no recaer como me pasó el año pasado en Valencia. Quiero agradecer el apoyo de la afición con trabajo y con goles".

Por otro lado, Rafa Mir ha analizado la actual situación del Elche, que ha cosechado ocho partidos seguidos sin conocer la victoria: "El equipo está tranquilo y trabajando al máximo. El otro día demostramos lo que somos y lo que podemos hacer, este es el camino: hay que seguir luchando y las victorias llegarán. Seguimos confiando en lo que hacemos. Trabajamos todos los partidos con la máxima ilusión y ganas, pero el resultado no lo podemos controlar. Hemos tenido partidos pero no se ha dado". Además, el delantero, cedido por el Sevilla, fue preguntado por su futuro, ya que tiene una cesión firmada con el conjunto de Eder Sarabia hasta final de temporada: "Cuando tienes rendimiento te salen opciones. Estábamos muy tranquilos y ni siquiera las valoramos. El Elche me ha dado mucho y quiero devolverlo. Estamos centrados en el día a día y ese tema lo lleva mi gente de confianza. En Elche soy muy feliz. Mi cabeza está aquí y quiero dar el máximo".

Rafa Mir, con el foco puesto en el encuentro contra el Athletic Club en San Mamés

Tras el empate a cero ante Osasuna, el Elche visitará al Athletic Club en San Mamés, donde Rafa Mir podría volver a ser titular tras tener minutos contra los de Alessio Lisci. De esta manera, el jugador de 28 años siguió analizando el momento que atraviesa el equipo de Eder Sarabia: "Hemos hecho un gran fútbol, como toda la temporada, pero ahora los resultados no están llegando. Estamos teniendo más juego que puntos. Entiendo al aficionado pero nosotros estamos muy tranquilos".

Por último, Rafa Mir hizo una pequeña valoración de lo que espera del choque frente a los de Ernesto Valverde: "Un partido intenso, como todos en Bilbao. El Athletic es un grandísimo equipo y tiene una afición enorme. Pondremos sobre el terreno de juego lo que somos para traernos los tres puntos".