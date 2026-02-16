La lupa de ESTADIO Deportivo en la jornada 24 de LaLiga EA Sports

Jornada marcada, una más, por la polémica arbitral, destacando también los históricos tantos de Arambarri con el Getafe y Muriqi con el Mallorca o la mala racha de Espanyol y Elche en 2026

Casi terminada la jornada 24 en LaLiga EA Sports, aún pendientes del partido de este lunes que cierra la jornada entre el FC Barcelona y el Girona, sacamos la lupa de ESTADIO Deportivo para analizar que es lo más destacado de este fin de semana en Primera división.

Otra vez, los árbitros protagonistas

Nueva jornadas con errores arbitrales grotescos y episodios arbitrales impropios de la máxima categoría del fútbol español. Desde los polémicos penaltis de Vinicius a la actuación en el Sánchez-Pizjuán. En el estadio del Sevilla FC acabó protagonista la expulsión de Matías Almeyda. El argentino vio su segunda tarjeta roja del curso y superó a Ernesto Valverde (Athletic), Eder Sarabia (Elche) y Hansi Flick (Barcelona), todos expulsados una vez a lo largo del campeonato, convirtiéndose en el técnico más expulsado de la temporada.

Elche y Espanyol, sin victorias en 2026

Tanto periquitos como ilicitanos no conocen la victoria en lo que va de año. En el caso del Elche, este fin de semana empató sin goles frente a Osasuna y acumula tres empates y cuatro derrotas. Mientras, el Espanyol no pasó del empate (2-2) ante el Celta y en total tiene en su casillero cinco derrotas y dos empates.

Arambarri, historia del Getafe

El uruguayo Mauro Arambarri marcó al Villarreal desde el punto de penalti su quinto gol de la temporada. En total, suma 21 tantos en Liga desde que firmó por el Getafe en la temporada 2017/18. Igualó a Javi Casquero en la tabla de centrocampistas más goleadores de la historia del club azulón. Por delante, sólo tiene a Pedro León, que firmó 24 goles con el Getafe.

Marcelino García Toral cumplió esta jornada 200 partidos en Primera división como entrenador del Villarreal. Ha conseguido llegar a esa cifra en dos etapas diferentes. En total, suma 465 duelos en la máxima categoría si se añaden los que dirigió en el Recreativo, Racing, Zaragoza, Sevilla, Valencia y Athletic.

El delantero madrileño vio puerta ante la Real Sociedad, su cuarto gol de la temporada. Curiosamente, todos los ha anotado cuando Kylian Mbappé no estaba sobre el terreno de juego. En esta ocasión, el atacante francés, con molestias en una rodilla, vio el choque desde el banquillo y su compañero aprovechó para abrir el marcador cinco minutos después del pitido inicial.

Vedat Muriqi marcó su tanto número 16 en Liga con el Mallorca. Lo hizo ante el Betis y fue el 50 de su carrera en Primera división con la camiseta bermellona. Sólo un jugador ha marcado más goles que el atacante kosovar: Samuel Eto'o, que llegó a los 54 entre las temporadas 1999/2000 y 2003/2004.