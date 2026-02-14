Marcelino alcanza los 200 partidos con el Villarreal, pero deja abierto su futuro

El duelo ante el Getafe CF marcará un hito en la historia reciente del Villarreal CF. Marcelino García Toral dirigirá su partido oficial número 200 al frente del conjunto amarillo en Primera división. Con 96 victorias en LaLiga, un 48% de triunfos, el técnico asturiano consolida su peso en La Cerámica mientras mantiene en el aire su continuidad más allá del 30 de junio

El próximo compromiso en LaLiga no será uno más para el Villarreal. Frente al Getafe, Marcelino García Toral alcanzará la cifra redonda de 200 partidos oficiales en Primera división con el conjunto groguet. Un registro que confirma su impacto en el club de La Plana y lo sitúa en lo más alto del ranking histórico de entrenadores amarillos.

Marcelino ya había superado a Manuel Pellegrini en número de encuentros de Liga. El chileno se quedó en 190 partidos al frente del Villarreal; el asturiano firmará este fin de semana su 200º compromiso en LaLiga, consolidando un ciclo que combina estabilidad, competitividad y regularidad.

Uno números de élite

En sus 199 partidos de Liga dirigidos hasta la fecha, Marcelino acumula 96 victorias, 51 empates y 52 derrotas. Un balance que roza el 48% de triunfos y que lo coloca entre los técnicos más eficaces que han pasado por el banquillo amarillo. Si se amplía la estadística a todas las competiciones, el registro asciende a 282 encuentros oficiales.

La temporada actual, además, ha sido calificada por el propio entrenador como “extraordinaria y difícil de repetir”. El Villarreal ha mostrado solidez competitiva y una identidad reconocible, especialmente en los duelos ante rivales directos.

Un rival que se le da especialmente bien

El destino ha querido que el partido 200 llegue ante un adversario históricamente favorable para Marcelino. A lo largo de su carrera, en clubes como Sporting, Recreativo, Racing, Zaragoza, Sevilla, Athletic, Valencia y el propio Villarreal, ha enfrentado en 32 ocasiones al Getafe, con 15 victorias. El conjunto azulón es, junto a la Real Sociedad, el equipo al que más veces ha derrotado desde un banquillo profesional.

Con el Villarreal, suma siete triunfos frente al Getafe, igualando su mejor registro ante un mismo rival junto a Real Sociedad y Espanyol. Si logra imponerse en el Coliseum, alcanzará el 50% de victorias ante el cuadro madrileño, convirtiéndolo en el equipo más castigado por su trayectoria en la élite.

Prudencia sobre su futuro

Más allá de la efeméride, la incógnita sigue abierta. El contrato de Marcelino expira el 30 de junio y, por el momento, no hay confirmación sobre su continuidad. Lejos de alimentar rumores, el técnico optó por la cautela en su última comparecencia.

“Ya llegará el momento adecuado para ver el futuro, lo que es mejor para el Villarreal y para todas las partes. Ahora lo importante es centrarnos en el juego”, afirmó.

También quiso alertar sobre la exigencia del rival: “Es un equipo que concede muy poco atrás y que encaja pocos goles. Practica un juego muy directo, te lleva al límite y te obliga a estar concentrado al máximo. Será un encuentro muy exigente”.

Un legado en construcción

En una era donde los banquillos viven bajo constante presión, alcanzar 200 partidos en un mismo club es una rareza que habla de confianza mutua. Marcelino ha construido un Villarreal reconocible, competitivo y ambicioso.

El hito frente al Getafe no es solo una cifra redonda; es la confirmación de una etapa que ha marcado el rumbo reciente del 'Submarino Amarillo'. El futuro aún no está escrito, pero el presente ya forma parte de la historia del club, donde aún están luchando por sellar otra aparición en la Champions League.