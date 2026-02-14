Alineaciones Getafe - Villarreal: Alineación probable del Getafe y Villarreal en el partido de la jornada 24 de LaLiga

El conjunto de Bordalás se vuelve a ver las caras en la segunda vuelta con el de Marcelino García Toral tras la derrota en la primera vuelta de LaLiga en La Cerámica, al que llegan, en este caso, con bastantes bajas en el centro del campo, por parte de los locales

Getafe y Villarreal se citan en el día de hoy en el Coliseum, en el encuentro correspondiente a la jornada 24 del campeonato nacional de liga. Para ello, Bordalás está pendiente de recuperar las mayores bazas posibles de cara a este nuevo choque liguero, donde Juanmi será duda hasta última hora. Por su parte, Marcelino García Toral cuenta con otra larga lista de jugadores en duda para este duelo. Gerard Moreno y Alfon González son por el momento duda, mientras que Thomas Partey parece apuntar a la convocatoria.

Los malabares de Bordalás para formar su centro del campo

El técnico azulón cuenta con numerosas bajas para este duelo, donde tendrá que hacer malabares para conformar una sala de máquinas robusta y de su propio gusto. Pues la baja de Mario Martín y la escasez de futbolistas en esa posición hacen difícil prever con qué terminará saliendo Bordalás ante el Villarreal CF. Lo único seguro es que a la baja de Mario Martín se le suman la de Borja Mayoral, Abu Kamara y Davinchi, quien fue operado del menisco y espera volver el próximo mes de marzo.

De esta manera, el Getafe CF podría comenzar en portería con David Soria. Por delante podrían formar una línea defensiva de cinco: Juan Iglesias, Romero, Djene, Domingos Duarte y Kiko Femenia. Por otro lado, Luis Milla y Arambarri son inamovibles para Bordalás; la duda aparece en quién los acompañará sobre el césped del Coliseum. Adrián Liso podría ser quien juegue por delante. Satriano y Luis Vázquez, que viene de firmar dos goles en sus tres primeros partidos en el conjunto madrileño.

Larga lista de bajas para el Villarreal, aunque un gran fondo de armario

Por su parte, Marcelino García Toral también cuenta con una enfermería llena. Sin embargo, la profundidad de plantilla del conjunto grouget es suficientemente amplia como para poder afrontar el partido con once jugadores de gran nivel desde el primer minuto de juego. Eso sí, Logan Costa, Foyth, Pau Cabanes y Kambwala no podrán vestirse de corto por sus respectivas lesiones.

Por ello, Luiz Junior apunta a comenzar bajo palos en Getafe. Mouriño por la derecha y Veiga en el centro de la zaga parecen ser indiscutibles para Marcelino; por el lateral zurdo podríamos ver a Sergi Cardona, que está firmando un buen año, y acompañando a Veiga se espera el regreso de Rafa Marín como novedad en el once. Por otro lado, la segunda línea de 4 típica de Marcelino estará formada por Moleiro y Buchanan por las bandas y Pape Gueye y Dani Parejo completarán el rocoso cerebro del Villarreal. Los dos delanteros elegidos por el técnico asturiano serán Pépé y Mikautadze.

Onces posibles de Getafe y Villarreal

Getafe CF: David Soria, J. Iglesias, Romero, Djene, D. Duart, Kiko Femenia, Arrambari, Luis Milla, Liso, Satriano y Luis Vázquez.

Villarreal CF: Luiz Junior, S. Cardona, Renato Veiga, Rafa Marín, Mouriño, Moleiro, P. Gueye, Dani Parejo, Buchanan, Pépé y Mikautadze.