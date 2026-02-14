Claudio Giráldez no se conforma tras empatar ante el Espanyol: "Enfadado con el resultado, contento con el equipo"

Claudio Giráldez analizó el empate del RC Celta ante el RCD Espanyol (2-2) en el RCDE Stadium, correspondiente a la jornada 24 de LaLiga. El técnico gallego lamentó el resultado tras un partido que su equipo llegó a dominar, criticó la falta de explicación en el gol anulado y defendió el rendimiento colectivo pese a encadenar cuatro encuentros sin ganar

El empate en la jornada 24 de LaLiga dejó una sensación agridulce en el Celta. En el RCDE Stadium, el conjunto vigués mostró personalidad, capacidad de reacción y momentos de dominio ante el Espanyol, pero se marchó con un punto que sabe a poco.

Claudio Giráldez, técnico celeste, fue claro en su primera valoración: “Enfadado con el resultado, contento con el equipo. Muy contento con el partido que ha hecho el equipo y con la sensación de que pudimos haber llegado a más”.

Un partido que pudo cerrarse

El técnico defendió el plan ejecutado por los suyos lejos de Balaídos. “Hemos hecho partidos muy buenos fuera de casa. Estoy contento con lo que ha hecho el equipo. Ha interpretado muy bien lo que queríamos que pasase en el partido”.

Giráldez subrayó un dato revelador: “Nos han tirado tres tiros a portería: los dos goles y la de Edu Expósito en el minuto 4”. Para el entrenador, los tantos encajados eran “evitables”, especialmente tras los buenos momentos vividos en el inicio de la segunda mitad.

“Hemos tenido momentos en los primeros 15 de la segunda parte para matar el partido y que se acabase”, explicó. También lamentó no haber sentenciado tras el empate antes del descanso. “Hemos tenido el ataque que queremos tener y no hemos tenido el acierto que nos gustaría. Nos vamos con un punto, que es lo que realmente es objetivo y lo que cuenta”.

El gol anulado y la falta de explicación

Uno de los episodios que marcó el encuentro fue el tanto de Borja Iglesias invalidado por fuera de juego. Giráldez evitó alimentar la polémica, aunque dejó entrever su desconcierto: “Sí, no soy el árbitro y hay que aceptarlo. Me comunica que no es intencionado el toque del jugador del Espanyol y que eso hace que sea fuera de juego”.

Sin embargo, insistió en la ausencia de aclaraciones posteriores: “El cuarto árbitro no sabía explicármelo. Nos dijeron que nos lo iban a explicar los árbitros. Los capitanes, el árbitro, no hemos recibido esa explicación”. Y concluyó con resignación: “Hay días mejores y días peores para todos”.

Unidad y fondo de armario

Más allá del resultado, el entrenador quiso destacar el rendimiento de jugadores con menos minutos. “Contento por jugadores como Ferran Jutglà, que llevan tiempo sin participar y han hecho un partido muy muy bueno”. También celebró el debut de Matías Vecino y el papel de Fer López en una posición distinta.

“Tenemos un nivel muy parejo entre todos, que la competitividad interna del equipo es muy muy alta”, afirmó. El dato lo respalda: “Si no me equivoco, creo que son 18 jugadores los que han hecho gol ya esta temporada en tres competiciones. Somos el equipo que más goles mete desde el banquillo”.

Esa profundidad de plantilla es uno de los argumentos que sostiene al Celta pese a la racha de cuatro partidos sin ganar. “Una pena que estemos encadenando estos cuatro partidos sin ganar, en especial por estos últimos dos. Creo que hemos estado muy bien, muy completos, y nos hemos llevado dos goles en cada partido, que es lo que tenemos que mejorar”.

Celebración contenida

Incluso el gol del empate, logrado en el descuento, se vivió con cautela. “Desconcierto porque no sabes si te lo van a anular por cualquier cosa”, admitió. “Nunca sabes qué puede pasar y creo que eso hace que no celebres con la efusividad que tocaría”.

El Celta mostró argumentos en Cornellà pese al empate. Le faltó contundencia defensiva y acierto en momentos clave. Giráldez se marchó molesto por el resultado, pero convencido de que el camino competitivo es el adecuado, mientras alaba a sus jugadores y espera volver a encontrarse con la victoria.