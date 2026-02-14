Espanyol 2-2 Celta: Borja Iglesias amarga la fiesta perica en el descuento

Espanyol y Celta empataron 2 a 2 en el RCDE Stadium tras un partido muy igualado y frenético. El conjunto celeste se adelantó para verse remontado en la segunda mitad y lograr un punto en el tiempo de descuento

El RCDE Stadium acogió un duelo directo por la plaza de Conference League donde Espanyol y Celta llegaban en dinámicas negativas, siendo peor la racha de los pericos. Ambos equipos se jugaban mucho y eso se vio de inicio a fin. El conjunto gallego realizó una mejor primera mitad, pero los cambios favorecieron a los pericos en la segunda. Borja Iglesias acabó con la fiesta local tras empatar en el descuento.

Javi Rueda desatasca el partido

Comenzó el partido con un Celta más posesivo, que manejaba el esférico de lado a lado, mientras que el Espanyol quería ser más directo, buscando la portería rival con rapidez. Un disparo desde la frontal de Expósito fue la primera jugada de peligro real del encuentro.

Cuando el Espanyol comenzó a meterse en el partido, su rival aprovechó para adelantar líneas y presionar la salida de balón. Con los equipos buscando retener la posesión y un buen marcaje que dificultaba la construcción de jugadas, los primeros compases fueron algo toscos y tranquilos, disputándose sobre todo en el mediocampo.

Las ocasiones empezaron a llegar cerca de la media hora de juego, como un disparo de Borja Iglesias desde la frontal que, aún estando libre de marca, mandó el balón muy centrado directo a las manos de Dmitrovic.

En la recta final de la primera mitad llegaría la sorpresa visitante. Cuando los jugadores no terminaban de ejecutar sus mejores jugadas, apareció Javi Rueda que, subido en una moto, recorrió toda la banda derecha. Dentro del área encontró a un Jutglá completamente solo al que ofrecerle un pase de la muerte. El ‘9’ del Celta no perdonó y de primeras batía a Dmitrovic para abrir el marcador.

Marcos Alonso estuvo a punto de ampliar la ventaja cuando le llegó un centro desde la frontal. El central se inventó un recurso acrobático en el palo izquierdo para cruzar el esférico y casi colarlo bajo la atónita mirada de Dmitrovic.

Tras tres minutos de añadido y casi sin actuaciones de los porteros, el colegiado señalaba el camino a vestuarios. El Celta, que había controlado el partido, encontró el camino del gol gracias a una gran jugada de Javi Rueda, mientras que el Espanyol parecía perdido y sin argumentos para empatar.

El Espanyol remonta, pero el Celta no afloja

La reanudación dio comienzo con un Celta mucho más eléctrico. No habían pasado dos minutos cuando Carreira, desde el lateral izquierdo del área, cruzó el balón con su pierna derecha para poner a volar a Dmitrovic. Paradón del serbio para evitar una tempranera ampliación de la ventaja.

Antes de llegar a la hora de partido, el Celta controlaba el juego a su antojo buscando el camino hacia el segundo gol. Frente a la falta de respuesta del Espanyol, su entrenador, Manolo González, decidió hacer un triple cambio que refrescara el ataque.

Con los cambios y la reestructuración táctica, el Espanyol comenzó a atacar por las bandas con centros laterales, aprovechando el sistema de doble punta con Kike y Roberto, incluso entrando Pere Milla como un segundo punta.

Gracias a justamente el delantero veterano, llegaría el empate perico. Dos rechaces ganó Kike García dentro del área para, a la media vuelta, mandar un trallazo sobre un Dmitrovic que nada pudo hacer. Se reactivaban en ataque los locales que encontraron el premio del gol en su primer disparo a puerta de la segunda mitad.

Ante el gol del empate, Giráldez decidió también mover el banquillo con un triple cambio, cambiando por completo el guion de partido, donde la igualdad en el campo se traducía en el marcador. Durante los últimos quince minutos reglamentarios, empezarían a alternarse jugadas de ataque sin gran peligro, pero donde los porteros comenzaron a tener más trabajo que en el resto del encuentro.

En una carambola poco habitual, llegaba el segundo tanto del Celta. Remate de Borja Iglesias fallido que caía en el área. El rechace se le puso de cara a Pablo Durán que, en su control, le devuelve el esférico al ‘Panda’. Este, desde el suelo remata a portería para anotar el segundo tanto gallego. Tras una breve pausa, el VAR llamaba al árbitro por posible fuera de juego de Iglesias, anulando el gol tras la consulta en el monitor. A falta de diez minutos, se mantenía el empate en el marcador.

Con el éxtasis de no verse por debajo en el marcador, el Espanyol salió a por todas al ataque. Jugada interior que acaba con Terrats poniendo un centro atrás desde la línea de fondo izquierda. Ahí apareció Dolan para rematar a placer y sellar la remontada perica. Estallaba la afición perica mientras su jugador celebraba a base de saltos mortales.

Mientras festejaba la afición perica, el Celta tendría algo más que decir. Tras un centro desde la banda izquierda y varios toques en el área, Borja Iglesias aparecía muy cerca de la línea de gol para volver a colocar el empate tras un tacón de Fer López. Partido loco que ya había entrado en sus 8 minutos de descuento.

En sus últimos minutos, el partido se volvió completamente roto. El balón iba de un área a otra mientras las defensas se esforzaban en apagar los fuegos que iban apareciendo. Con un remate que se marchó fuera de Aspas, el árbitro señaló el camino a vestuarios y dejó el empate en el luminoso, un resultado justo tras lo visto en el terreno de juego.

Ficha técnica

2 - Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Carlos Romero; Pickel (Dolan, min.56), Pol Lozano; Ngonge (Kike García, min.56), Edu Expósito (Urko, min.56), Pere Milla (Jofre, min.72) y Roberto Fernández (Terrats, min.83).

2 - Celta: Radu; Javi Rodríguez (Iago Aspas, min.87), Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda (Mingueza, min.70), Miguel Román (Vecino, min.88), Fer López, Carreira; Jutglà (Ilaix Moriba, min.70), Borja Iglesias y Swedberg (Pablo Durán, min.70).

Goles: 0-1, min.38: Jutglà; 1-1, min.66: Kike García; 2-1, min.85: Dolan; 2-2, min.93: Borja Iglesias.

Árbitro: Cuadra Fernández (comité balear). Amonestó a Cabrera (min.94).

Incidencias: Partido de la vigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 27.368 espectadores. Ambos equipos saltaron al terreno de juego acompañados por niños convalecientes de cáncer con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se celebra el 15 de febrero.