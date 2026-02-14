El lateral derecho, a debate en el Athletic Club: "Hay competencia y hay que aceptarlo"

El Athletic Club y Ernesto Valverde no encuentra regularidad en el lateral derecho tras la retirada de Óscar De Marcos

El Athletic Club de Bilbao vive momentos de incertidumbre, especialmente en torno a la defensa. Ernesto Valverde no da con la tecla y el centro de la zaga apunta a ser uno de los culpables de la debacle rojiblanca. Pero no toda la responsabilidad recae sobre los zagueros. los laterales son los puestos que más incertidumbres crean al técnico rojiblanco, especialmente el lateral derecho del Athletic Club, que está a debate en una temporada que ya ha rebasado el ecuador.

Problemas en el lateral derecho del Athletic Club

Ni Areso, ni Lekue, ni Gorosabel han cuajado en el lateral derecho del Athletic Club. El ex rojillo llegó en verano al club vasco como heredero de Óscar De Marcos. La titularidad le pertenecía, pero tras no adaptarse a lo que Valverde exigía y tras los malos resultados cosechados, el 'Txingurri' ha optado por cambiar la táctica en el lateral. Lekue y Gorosabel han probado suerte, aunque ninguno de los dos han podido frenar la sangría del club vasco, que sigue teniendo un problema en el lateral desde que Óscar De Marcos anunció su retirada. La sombra del vitoriano es muy alargada y, hasta la fecha, ninguno de los tres laterales rojiblancos han podido solapar su marcha.

Competencia en el lateral derecho del Athletic Club

A día de hoy, ninguno de los tres tiene garantizada la titularidad, tal y como ha subrayado Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa al choque ante el Real Oviedo. "Hay competencia en el equipo y hay que aceptarlo", comienza diciendo Valverde acerca de la salida de Areso del once inicial en los últimos partidos. "A veces se le ha tocado jugar a él, ahora está también Gorosabel, cuando juega lo hace bien", destaca el técnico rojiblanco sobre Andoni. "El año pasado también Gorosabel fue parte del equipo y participó en partidos y le cuentan que es otra posibilidad. Pues no lo sé. Bueno, no lo sé, sí lo sé, el entrenador tiene que decidir sobre uno u otro, pues ya está, no le veo mucha complicación. Es igual el que esté o que Areso ha sido un fichaje este año, que Lekue llegaba de más años y tampoco está jugando tanto como le gustaría, Gorosabel ha ido entrando, ahora está jugando un poco más", sentenciaba Valverde.

Descalabre en la defensa del Athletic Club

Las dudas en defensa han provocado un descalabre en la zaga que ha condenado a Ernesto Valverde. En LaLiga, el Athletic Club ha encajado 33 goles en 23 jornadas, mientras que el número en la Champions League es de 14 goles encajados en 8 duelos. En la Copa del Rey, competición en la que, de momento, sigue vivo el Athletic Club, los bilbaínos han recibido 5 tantos en 4 encuentros. En total, la defensa del Athletic Club suma 52 goles en contra en 35 duelos.