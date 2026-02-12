Ni Laporte, ni Vivian, ni Paredes ponen remedio al mal que atiza al Athletic Club: la defensa condena a Ernesto Valverde

La defensa del Athletic Club sigue siendo la gran señalada en San Mamés, después de que la Real Sociedad se adelante en la semifinal de la Copa del Rey. En lo que va de temporada, ninguna de las combinaciones de centrales ha dado resultado a un Ernesto Valverde que busca regularidad y solidez en la zaga

El Athletic Club está viviendo una temporada complicada en LaLiga. La ilusión por la Champions League se desvaneció en la última jornada de la primera fase y la Copa del Rey se pone cuesta arriba tras la ida en San Mamés ante la Real Sociedad. Los problemas en ataque están mermando el juego de los rojiblancos, pero la defensa condena a un Ernesto Valverde que no consigue tocar la tecla que le aporte la seguridad defensiva que necesitan los vascos para regular la situación. Ni Laporte, ni Vivian, ni Paredes han estado a la altura en lo que llevamos de campaña y han dejado a la vista la gran debilidad del Athletic Club.

La defensa del Athletic Club condena a Ernesto Valverde

Frente a la Real Sociedad, el Athletic Club volvió a mostrar sus debilidades defensivas, que no desaprovechó el cuadro de Matarazzo para poner la eliminatoria de cara para los donostiarras. Y es que la defensa rojiblanca lleva toda la temporada fallando atrás y encajando goles muy evitables en los que los grandes señalados son los centrales. Ni Laporte, ni Vivian, ni Paredes están al nivel que se esperaba de ellos al principio de campaña. Esto, sumado a la baja de Yeray Álvarez por sanción, han provocado un descalabre en la defensa que ha condenado a Ernesto Valverde. En LaLiga, el Athletic Club ha encajado 33 goles en 23 jornadas, mientras que el número en la Champions League es de 14 goles encajados en 8 duelos. En la Copa del Rey, competición en la que, de momento, sigue vivo el Athletic Club, los bilbaínos han recibido 5 tantos en 4 encuentros. En total, la defensa del Athletic Club suma 52 goles en contra en 35 duelos.

Valverde desvela el error defensivo que le cuesta ir por detrás en la eliminatoria al Athletic Club

Tras perder en San Mamés ante la Real Sociedad en el primer partido de semifinales de la Copa del Rey, Ernesto Valverde señaló a la defensa y aseguró que el gol de los visitantes era algo que se veía venir. "La verdad es que ha habido una situación anterior que ha hecho una parada a Padilla que luego han tirado del palo. Me dicen que lo del palo igual era fuera de juego. Es posible. En primer tiempo también han tenido un mano a mano con Padilla", comienza relatando el entrenador del Athletic Club. "Pero bueno, sí, es cierto que para nosotros estábamos en ese momento bien y nos han hecho una buena presión y nosotros nos hemos descuidado y esa pérdida nos ha condenado. Es lo mismo que nosotros estábamos intentando con ellos, que tuvieran una pérdida en la salida para poder castigarles y no lo hemos conseguido y nos han castigado ellos", sentencia Valverde.