Ernesto Valverde carga contra los recurso ofensivos del Athletic Club: "No hemos llegado con mucha claridad"

El Athletic Club volvió a quedarse en blanco de cara a portería. La falta de recursos en ataque condenó a un Ernesto Valverde que, ni dando entrada a Nico Williams, fue capaz de cambiar el devenir del encuentro, agravado por la defensa rojiblanca

El Athletic Club, tras sumar dos victorias consecutivas, regresó a la senda de la derrota y lo hizo de la peor forma posible. En semifinales de la Copa del Rey, en casa y ante su eterno rival, la Real Sociedad. Los donostiarras se impusieron por 0-1 y dejan la eliminatoria decantada a su favor, castigando a un Athletic Club que fue incapaz de hacer daño real al equipo de Matarazzo. Los recursos ofensivos del Athletic Club eran escasos, algo contra lo que cargó Ernesto Valverde tras el partido poniendo de manifiesto la gran debilidad del conjunto bilbaíno.

Un ataque sin recursos señala a Ernesto Valverde en el Athletic Club

Ernesto Valverde partió con una delantera formada por Iñaki Williams, Guruzeta y Robert Navarro, dejando en el banquillo a Nico Williams que entró en la segunda mitad. La irrupción del internacional español no solventó el problema en la creación de oportunidades, algo que terminó condenando a un Ernesto Valverde que se veía venir el gol en contra. "Nos han faltado recursos ofensivos. ¿Qué puedo decir? Lo hemos intentado, el primer tiempo llegábamos, pero en nuestras llegadas hemos tenido unos cuantos disparos, algún remate que han ido bastante centrados", comenzó denunciando el entrenador del Athletic Club.

"Ellos defendían bien porque se encuentran cómodos en esa situación, porque son fuertes en la defensa de los centros laterales y nosotros intentamos apretarles allá, pero no hemos llegado con mucha claridad", explicaba Ernesto Valverde para corroborar su teoría en torno al ataque. "Al final hemos tenido un par de situaciones que podrían haber caído de nuestro lado. Se veía y se intuía que ellos en algunas jugadas nos podían llegar y hacernos daño y llegar arriba con peligro. Bueno, de hecho lo han hecho", sentenciaba el entrenador del conjunto vasco que sigue pagando muy caro la falta de gol de sus delanteros.

La condena de la defensa pesa en el Athletic Club

Además de sufrir en ataque, la debilidad defensiva del Athletic Club pone en un aprieto a Ernesto Valverde, que no consigue el equilibrio que tenía el pasado curso para lograr los objetivos. El gol de la Real Sociedad que da ventaja a los de Matarazzo llega en un error colectivo de la zaga rojiblanca, que podría pagar muy caro si no da la vuelta al resultado en Anoeta. "La verdad es que ha habido una situación anterior que ha hecho una parada a Padilla que luego han tirado del palo. Me dicen que lo del palo igual era fuera de juego. Es posible. En primer tiempo también han tenido un mano a mano con Padilla", destaca Valverde.

"Nos hemos descuidado y esa pérdida nos ha condenado. Es lo mismo que nosotros estábamos intentando con ellos, que tuvieran una pérdida en la salida para poder castigarles y no lo hemos conseguido y nos han castigado ellos", sentenció el técnico del Athletic Club.