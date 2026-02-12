La plantilla del Athletic Club no se rinde: "No tenemos ninguna duda que el partido de Anoeta lo vamos a sacar adelante"

La plantilla del Athletic Club, representados por Padilla, Lekue e Iñaki Williams confía en la remontada en Anoeta, a pesar de las malas sensaciones en San Mamés

El Athletic Club sacó un resultado negativo en San Mamés. El 0-1 de la Real Sociedad decanta, por el momento, la eliminatoria a favor del cuadro donostiarra, aunque el resultado es corto, por lo que la plantilla del Athletic Club no se rinde y cree en la remontado en Anoeta. Además, el capitán del Athletic Club, Iñaki Williams, fue autocrítico tras la derrota sufrida en San Mamés y admitió que "el gol de ellos ha sido un error nuestro, no deberíamos haber arriesgado en esa jugada".

La plantilla del Athletic Club cree en la remontada en Anoeta

Padilla comenzó lanzando un mensaje a la afición en la que aclaró que van con todo a Anoeta para darle la vuelta al resultado. "Al final viendo lo que se ha visto hoy, puede pasar cualquier cosa. No tenemos ninguna duda que el partido de Anoeta lo vamos a sacar adelante", señalaba el portero del Athletic con un discurso que repetía Iñaki Williams, capitán del equipo vasco. "En la primer parte no nos creaban peligro. En la segunda nos han saltado la presión y si no somos agresivos nos cuesta un poco más. Su gol es un error nuestro. Queda la vuelta, es un resultado difícil pero no imposible. Un 0-1 es bastante asequible y vamos a ir a por ello", destacaba el delantero vasco, mientras que Lekue destaca como "remontable" el resultado obtenido en San Mamés. "Creo que el resultado refleja cómo ha ido el partido. La primera parte los dos hemos tenido nuestras opciones. En la segunda ellos apretaron más y no supimos contenerles. Es un gol, es remontable y es posible. Nos vamos con esa sensación", aclara.

La polémica en torno al penalti de la Real Sociedad

Además, los futbolistas del Athletic Club no han pasado desapercibido el penalti que no ha señalado el árbitro de Lekue sobre Guedes tras revisarlo en el VAR. "Guedes dice que le doy pero me freno para que se caiga con la inercia. Está claro que por mi parte no hay penalti", destaca el protagonista de la jugada, mientras que Iñaki Williams tiende a destacar la "valentía" del árbitro. "Nos ha comentado que iban a revisar el posible penalti. Nos ha dicho que la mano que le da es la que tiene más cerca del cuerpo y es la que tiene pegada. Este es un grandísimo árbitro, tiene personalidad y el VAR ha estado muy bien. Creo que era lo justo", destaca el capitán del Athletic Club.