El futuro de Gudelj, el adiós de la Superliga, la victoria de la Real Sociedad en San Mamés, el Atlético - Barça...así vienen las portadas

Las declaraciones del jugador del Sevilla, pendiente de su futuro, contra el colectivo arbitral, el punto final a la Superliga europea y los dos partidos de ida de semifinales de Copa del Rey ocupan las portadas de los principales periódicos deportivos

Gudelj compareció en el día de ayer ante los medios de comunicación, tras el entrenamiento matinal dirigido por Almeyda. El jugador del Sevilla, sin un futuro decidido, fue muy claro por las decisiones que ha tomado el colectivo arbitral con su equipo en las últimas jornadas de LaLiga EA Sports, por lo que llegó a pedir incluso respeto para la entidad. Por otro lado, el Real Madrid comunicó el final de la Superliga, un proyecto liderado por Florentino Pérez. Además, la Real Sociedad dio el primer paso ganando en San Mamés y hoy será el turno de la otra semifinal: Atlético de Madrid - Barcelona.

Gudelj mantiene la incertidumbre con su futuro en el Sevilla

Gudelj acaba contrato el próximo mes de junio, por lo que las dudas en torno a su futuro son reales en estos momentos. Por ello, el jugador serbio del Sevilla respondió, en una rueda de prensa que tuvo lugar ayer, a las diferentes cuestiones del tema y de una posible renovación: "Esos temas realmente los lleva ya mi padre (y agente). Yo le he pedido... Bueno no le he pedido, él me lo ha dicho y siempre hemos quedado en eso, que no me hable de esas cosas. Sobre todo, siendo capitán de este equipo. Creo que el equipo no se merece tener a un capitán que está con la cabeza en otro sitio, hablando de otras cosas". Por ello, todo está abierto con un futbolista que pidió respeto para la entidad hispalense por las decisiones de arbitrales que han sufrido en las últimas jornadas.

El final de la Superliga es real

El Real Madrid informó del adiós a la Superliga mediante un comunicado oficial en el que se explica que "la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes". Por ello, Florentino Pérez podría dar declaraciones públicas para explicar esta decisión tomada, al igual que hizo en el programa El Chiringuito para explicar su idea de un proyecto en el que se salió el Barça hace escasos días.

Turrientes da un golpe sobre la mesa en San Mamés

La Real Sociedad salió victoriosa de su encuentro en San Mamés ante el Athletic Club, correspondiente a la ida de semifinales de Copa del Rey. Los de Pellegrino Matarazzo se llevaron el triunfo gracias al gol de Turrientes en la segunda parte, precedido de un gran pase de Carlos Soler y que, Guedes, pudo dejar al centrocampista de 24 años. Por ello, el conjunto vasco ya suma dos empates y siete victorias desde el cambio de entrenador, confirmando un gran estado de forma actualmente. De esta manera, ambos equipos se citan el próximo cuatro de marzo para disputar la vuelta de la eliminatoria, que tendrá lugar en Anoeta.

El Metropolitano acoge el Atlético - Barcelona de Copa del Rey

Por otro lado, Atlético de Madrid y Barcelona se verán las caras hoy, a partir de las 21:00 horas, en el Metropolitano, en la segunda semifinal de la Copa del Rey. El conjunto de Simeone llega con bajas importantes como las de Barrios o Cardoso y los de Hansi Flick encararán el duelo sin Christensen, Gavi, Pedri, Raphinha ni Christensen. Por ello, todo apunta a que Ferran Torres será una de las novedades en el once titular de los azulgrana, que estaría acompañado de Fermín, Dani Olmo y Lamine Yamal en la zona ofensiva. En cuanto a los locales, la baja de Barrios abre la puerta a Mendoza, que podría formar el doble pivote con Koke.