La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 12 de febrero de 2026

Las declaraciones contundentes de Gudelj sobre la actualidad sevillista abren la portada de ESTADIO Deportivo de este jueves, con cabida también para Antony, la gran victoria del Betis juvenil y las semifinales de la Copa del Rey

Alza la voz

Nemanja Gudelj, que deja su futuro en el aire, ejerce de capitán y clama contra los árbitros al considerar que están faltando al respeto a una institución como el Sevilla con sus decisiones, a la par que censura "cánticos que no pueden estar en un campo de fútbol"

Antony revela molestias, pero evita el quirófano

El brasileño, que aspira a otra final, revela que sufre dolor después de cada partido, pero no tendrá que ser intervenido porque el tratamiento conservador está funcionando

El Betis, en la Final Four a la heroica

El División de Honor bético elimina en cuartos de la Copa del Rey al Real Madrid tras firmar una épica remontada culminada en el epílogo con un golazo de Curro Macías

La Real Sociedad asalta San Mamés en la ida copera

El equipo donostiarra se impuso al Athletic (0-1) en el primer asalto de las semifinales con gol de Turrientes; el Atlético-Barça se juega este jueves (21 horas)

