La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 11 de febrero de 2026:

El extremo del Real Betis tiene los mejores números relación goles-partidos de toda su carrera; en el Sevilla, Biris pide unión a la grada para animar todos a una para lograr el objetivo

El mejor Antony

El brasileño suma en el Betis un total de 19 tantos y 13 asistencias en 54 partidos oficiales que son ya, porcentualmente, la mejor aportación de Antony con un club de toda su carrera; es cierto que en términos absolutos sus mejores números siguen siendo con el Ajax, donde alcanzó los 24 goles y 22 asistencias pero lo consiguió en 82 duelos oficiales.

Biris enciende la mecha en Nervión

El grupo de animación de la grada baja de Gol Norte del Ramón Sánchez Pizjuán es consciente de que, otro año más, la salvación pasa por el ambiente que la Bombonera sea capaz de recrear para aliviar la presión de los jugadores y por eso ha pedido unión a todo el sevillismo: "Cada partido es una final. Cada minuto cuenta".