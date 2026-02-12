La polémica del Athletic - Real Sociedad: dos penaltis avalados por los expertos y la respuesta de Iñaki Williams

Para la mayoría de analistas arbitrales, Sánchez Martínez se equivocó al no pitar dos penas máximas a favor del conjunto donostiarra, si bien el capitán rojiblanco desveló la gran duda en la mano de Laporte, donde todo depende de si el balón le da en la izquierda o en la derecha

El primer asalto de las semifinales de la Copa del Rey entre Athletic y Real Sociedad se resolvió con una victoria por la mínima para los donostiarras gracias al tanto de Beñat Turrientes en la segunda mitad. Pero en el bando txuri urdin se fueron de San Mamés con la sensación de que podían haber dejado encarrilada la eliminatoria, Y no solo por las ocasiones falladas, en las que tuvo mucho que ver la destacada actuación de Álex Padilla. También hubo dos acciones polémicas en el área rojiblanca y la mayoría de los expertos arbitrales coinciden en que Sánchez Martínez no estuvo acertado a ninguna de ellas.

Además, el ambiente venía ya caldeado en este sentido por la "escandalosa" expulsión de Brais Méndez, así calificada por el propio club txuri urdin, que no ha encontrado el perdón del Comité de Apelación a los dos partidos de sanción impuestos al gallego y ha optado por no volver a recurrir. Tras esa jugada que marcó los minutos finales del reciente derbi liguero, en el que el cuadro bilbaíno acabó empatando, la Real Sociedad vuelve sentirse perjudicada y las protestas de sus jugadores encuentran el respaldo de voces autorizadas en la materia.

El posible penalti por manos de Laporte

Así, la primera acción polémica llegó al filo del descanso, cuando el balón impactó en la mano de Aymeric Laporte tras un remate de cabeza de Caleta-Car. El colegiado murciano no lo consideró punible y mantuvo su decisión tras consultarlo con la sala VOR, donde se encontraba Melero López. La única duda en este sentido, como recogió la cuenta de X especializada Mr. Asubío, es si el esférico le pega en el brazo derecho, en cuyo caso le iría a la barriga y no sería penalti, o en el izquierdo, lo que cambiaría por completo la apreciación de la jugada al ocupar un espacio.

Para Iturralde González y Pérez Burrull no hay dudas

Pero para Eduardo Iturralde González, no hay dudas al respecto. "Es penalti claro a favor de la Real Sociedad. Si le pega en la mano derecha, vale. Podemos abrir un debate. Pero es que la mano es la izquierda y hay un movimiento de la mano que le delata", explicó el ex colegiado internacional en la Cadena Ser, compartiendo así la opinión expresada en Radio Marca por el también éx árbitro Alfonso Pérez Burrull, que puso el foco en el VAR al no aconsejarle una revisión: "No entiendo cómo no ha ido al monitor a ver la jugada. Es un remate a puerta y el jugador del Athletic tiene el brazo en forma de L. La tiene abierta y ocupa un espacio. Según se está pitando con otras manos se debería haber señalado la pena máxima".

Iñaki Williams desvela lo que indicaron desde el VAR

Desde el bando rojiblanco, por contra, Iñaki Williams rebatió tras el choque la opinión de los analistas y desveló que desde la sala VOR le indicaron a Sánchez Martínez lo contrario. "Al principio nos ha dicho que lo iban a revisar. Cuando el VAR le ha llamado, nos ha dicho que la mano que le da es la que más cerca tiene del cuerpo y la tiene prácticamente pegada, que no era punible pitar ese tipo de penaltis. Este árbitro es un grandísimo árbitro. El VAR ha estado muy bien y creo que ha sido lo justo", señaló el futbolista del Athletic.

Otra posible pena máxima de Lekue sobre Guedes

Pero la polémica no se quedó ahí. También se quejaron los donostiarras de un posible penalti sobre Guedes en el que el colegiado acabó enseñando la cartulina amarilla al portugués por "dejarse caer". Sin embargo, para Archivo VAR, "Lekue trastabilla con la pierna izquierda, y golpea con la derecha, a Guedes dentro del área", por lo que debió ser penalti, señalando de nuevo a Melero López por no intervenir en la jugada. Por ello, no duda en suspender al murciano por "dos errores graves y una desconexión total del VAR".