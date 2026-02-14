Almada tiene un plan para neutralizar a los hermanos Williams en el Athletic

El técnico del Real Oviedo afronta el duelo contra el conjunto vasco con mucho respeto, si bien confía en el trabajo de los suyos para contrarrestar las armas de los 'leones'

Si hay algo que puede caracterizar a un técnico que toma las riendas de un equipo colista a mitad de la temporada y a muchos puntos de la salvación es la valentía. Y eso precisamente es lo que está definiendo al Real Oviedo en el campo desde que Guillermo Almada llegara a su banquillo.

El técnico uruguayo le ha levantado el ánimo y la fe a un vestuario que estaba casi muerto antes de su llegada. Ahora, sigue teniendo difícil la salvación, pero no imposible. Y aunque frente al Athletic espera "un partido durísimo", piensa ponerle las cosas muy difíciles a los de Ernesto Valverde.

Por eso, por mucho que venga al Carlos Tartiere los hermanos Williams, él confía en su trabajo y en el de los suyos para que no hagan de las suyas: "Son dos jugadores importantísimos y determinantes por su nivel, pero me centro en lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que saber sortear cualquier dificultad que nos presente el rival", dijo en la sala de prensa de El Requexón el preparador azul, preguntado por la posibilidad de que jueguen o no Iñaki y Nico.

Sobre el momento del Athletic, eliminado en la Champions, décimo en liga y recién derrotado en la ida de la semifinal copera ante la Real, Almada no tuvo dudas en afirmar que la plantilla de los vizcaínos es "numerosa y con muchísima calidad" y que la situación del Real Oviedo, colista de Primera División, tampoco les permite "subestimar" a ningún rival.

"Lo importante que era lo de Vallecas ahora lo es lo del Athletic. Tenemos que seguir tomándonos los partidos como finales, que no sean frases hechas", explicó el entrenador uruguayo, que no quiso hablar demasiado de toda la polémica generada tras la suspensión del encuentro ante el Rayo Vallecano.

Por último, Almada hizo referencia a los tres fichajes de invierno, los uruguayos Nico Fonseca y Thiago Borbas y el argentino Thiago Fernández, afirmando estar seguro de que los tres, aunque no estén siendo titulares, "darán un buen nivel porque tienen las cualidades que la plantilla necesita para mejorar".

El Real Oviedo, colista de Primera División, ha cerrado la semana de trabajo esta mañana en El Requexón y, posteriormente, el técnico azulino ha ofrecido la lista de convocados para recibir al Athletic este domingo.

Almada pierde a un pilar del Real Oviedo para varias semanas

Y en dicha convocatoria no ha podido estar ni lo estará a medio plazo el central David Costas, capitán e indiscutible en el Real Oviedo, quien será baja varias semanas debido a una lesión muscular.

"El futbolista presenta una lesión muscular en el aductor izquierdo y ya ha iniciado su proceso de tratamiento y recuperación, quedando pendiente de evolución", explicó el Real Oviedo en un comunicado esta misma semana..

Se trata de una baja sensible para Guillermo Almada, ya que el defensa pontevedrés lleva tiempo siendo uno de los jugadores más importantes del conjunto azul. Costas, recién renovado, es el jugador de campo que más minutos suma esta temporada en el Real Oviedo y solo le supera el portero Aarón Escandell.Ahora el técnico uruguayo del equipo carbayón deberá buscar un recambio para Costas que acompañe a David Carmo en el eje de la defensa, siendo Eric Bailly y Dani Calvo los jugadores que se disputarán dicho puesto.