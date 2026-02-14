Alineaciones Real Oviedo - Athletic Club: alineación de Oviedo y Athletic en la jornada 24 de LaLiga EA Sports

Oviedo y Athletic miden sus necesidades en un duelo que poder a poder para el que Valverde recupera a hombres importantes que podrían volver al once titular

Real Oviedo y Athletic Club se enfrentan este domingo, a partir de las 14:00 horas, en el Carlos Tartiere en un duelo al que los de Guillermo Almada llegan con un partido menos por la suspensión de su encuentro de la pasada jornada ante el Rayo Vallecano mientras que los de Ernesto Valverde lo hacen tras caer por 0-1 en San Mamés en el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad aunque en Liga vencieron la pasada jornada al Levante, lo que le da moral para intentar la escalada hasta posiciones europeas y confirmar así que dejan atrás la mala racha.

En mitad de la tabla los vascos y colistas los asturianos, Valverde recupera a hombres importantes como Yuri Berchiche, Oihan Sancet y Dani Vivian, que no pudieron estar en el duelo copero del pasado miércoles, después de que se incorporaran al grupo este viernes, por lo que apunan a que podrían incluso ser titulares algunos de ellos, sobre todo en el caso de ambos defensas.

En el caso de Álex Berenguer, no parece que el extremo vaya a llegar a tiempo a la cita en Oviedo y seguirá recuperándose de la artritis traumática en el primer dedo del pie derecho que viene arrastrando desde septiembre de forma intermitente. Bajas seguras son Yeray Álvarez por sanción, así como los lesionados Unai Egiluz, Maroan Sannadi y Beñat Prados.

Yuri y Vivian podrían volver al once de Valverde

De esta forma, el once con el que forme Valverde de inicio puede ser el compuesto por: Unai Simón en portería. Defensa de cuatro hombres con Gorosabel y Yuri en los laterales, siendo la pareja de centrales Paredes y Vivian.

Un doble pivote con Jauregizar y Ruiz de Galarreta, con Nico Williams en la banda izquierda y la posible titularidad de Nico Serrano en la derecha, aunque no habría que descartar a Robert Navarro. En la punta de lanza estarían Iñaki Williams y Guruzeta.

La mayor duda de Almada, en la banda derecha

Por su parte, el Real Oviedo sigue con la necesidad acuciante de ganar para reengancharse a la lucha por la salvación, al comienzo de esta jornada estaba a siete puntos de distancia. Guillermo Almada tiene las bajas seguras de Costas y Ejaria por lesión, pero cuenta con el resto del equipo, incluidos los tres fichajes invernales: Nico Fonseca, Thiago Borbas y Thiago Fernández, aunque no parece que ninguna de ellos vaya a ser titular en el choque de este domingo.Almada formaría con Aarón Escandell en portería, con Nacho Vidal y Javi López como laterales, con Bailly y Carmo en el centro de la defensa para completar la línea de cuatro. Por delante, un doble pivote físico con Sibo y Colombatto, que está apercibido de sanción y se podría perder la visita a Anoeta de ver la cartulina amarilla.

La banda izquierda tiene un claro dueño, Ilyas Chaira, mientras que la derecha se la disputan Hassan y Thiago Fernández con algo de ventaja para el francés. Reina haría las labores de enganche con Federico Viñas como hombres más adelantado.

Los posibles onces del Oviedo - Athletic

Oviedo: Aarón, Nacho Vidal, Bailly, Carmo, Javi López, Sibo, Colombatto, Hassan, Reina, Chaira y Viñas.

Athletic: Simón, Gorosabel, Paredes, Vivian, Yuri, Jauregizar, Galarreta, Serrano, Nico Williams, Iñaki Williams y Guruzeta.