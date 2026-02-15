Oyarzabal: "No sirve de excusa, pero el cansancio está ahí"

El capitán de la Real Sociedad reconoció que a su equipo le pasó factura el cansancio en la goleada recibida ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (4-1)

La Real Sociedad cayó derrotado ante el Real Madrid, que se coloca líder, y suma la primera derrota de la temporada. La goleada empaña el buen hacer de los donostiarras, algo que Oyarzabal quiere evitar. El capitán reconoce que no han tenido su día y acusa al cansancio de haber hecho mella.

Oyarzabal: "No sirve de excusa pero el cansancio esta ahí"

Oyarzabal reconoció que a su equipo le pasó factura el cansancio en la goleada recibida ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (4-1), y pidió que "un mal partido no amargue todo lo bueno" que han logrado desde el cambio de entrenador. "Nos ha costado en el primer tiempo, no hemos estado cómodos, no hemos apretado bien y en bloque bajo nos ha costado. No ha sido nuestro mejor partido en líneas generales", reconoció. "No sirve de excusa pero el cansancio esta ahí. Veníamos a un escenario difícil en muy buena dinámica, con buenas sensaciones. Ahora un mal día y un mal partido que no nos amargue todo lo bueno que estamos haciendo", pidió en Movistar+. Oyarzabal protestó al colegiado del encuentro, Hernández Maeso, el segundo penalti señalado sobre el brasileño Vinícius pero no le dio importancia en sus declaraciones. "En directo me parece que le da pero toca balón con la pierna delantera. Tanto el árbitro como el VAR han decidido eso. Poco que decir", sentenció.

A la Real Sociedad le toca aprender de la derrota ante el Real Madrid

La goleada termina con la gran racha de resultados de la Real Sociedad que no conocía la derrota desde que Matarazzo llegó al banquillo. Pero frente al Real Madrid, los donostiarras no corrieron la misma suerte. El entrenador de la Real Sociedad aseguró que su equipo puede “aprender mucho” de la derrota ante el Real Madrid (4-1), en un partido en el que, en su opinión, cometieron “muchos errores”, señalando entre ellos los dos penaltis sobre el brasileño Vinícius Junior. “Podemos aprender mucho de este partido. No es un secreto que llevamos carga de partidos las dos últimas semanas, pero tenemos mucho que aprender de un partido como hoy”, dijo en rueda de prensa. “Creo que sufrimos demasiado porque no estuvimos suficientemente activos, agresivos. No es un tema de estructura, es un tema de intensidad. El primer gol fue al principio del partido. No quiero que la forma física sea una excusa, podemos sufrir en este partido, pero no desde el primer minuto”, amplió.