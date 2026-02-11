Gerard Moreno, máxima preocupación para Marcelino por una lesión que en Villarreal prefieren no comunicar

El atacante amarillo continúa sin ejercitarse con el grupo y, tras perderse el duelo con el Espanyol, todo apunta a que su lesión podría ser algo más complicada de sanar

El Villarreal regresó a los entrenamientos este miércoles tras el día de descanso en una sesión marcada por la situación de Gerard Moreno, ya que el delantero catalán no pudo jugar este pasado lunes tras tener que abandonar el calentamiento del partido ante el Espanyol, al no tener buenas sensaciones físicas.

En los últimos entrenamientos de la semana pasada, Moreno ya entrenaba a un ritmo diferenciado al resto de la plantilla por unas molestias que no se han especificado desde el club castellonense de las que se espera evolución en los próximos días.

El jugador catalán no pudo ejercitarse este miércoles, por lo que a falta de tres días para el partido, parece complicado que pueda jugar en Getafe el próximo sábado. Y lo que más raro parece es que el propio club no haya emitido parte médico alguno sobre dichas molestias.

En la misma rueda de prensa post partido, el propio Marcelino tampoco dio más detalles sobre dicha lesión: "No ha jugado porque tenía unas molestias durante la semana. Entrenó dos días con normalidad, pero esta mañana ha llegado con alguna molestia. Nos generó dudas y quiso probarse en el calentamiento. No se vio completamente bien y no quisimos arriesgar. Todas las partes pensamos que lo mejor era no iniciar".

En la sesión de este miércoles sí estuvo presente el centrocampista Thomas Partey, que ha entrenado a un ritmo inferior en los últimos días y que no pudo ser convocado en el partido ante el Espanyol. Además, también se ejercitó el defensa Willy Kambwala, que sigue en su periodo de recuperación y para regresar a la dinámica de grupo.

El cuadro amarillo recuperará al sancionado Alfonso Pedraza, quien no pudo jugar el pasado lunes y que volverá a la convocatoria para la cita en el Coliseum.

Marcelino, 200 partidos y su explicación de la lesión de Gerard Moreno

El técnico Marcelino García Toral cumplirá este sábado en la visita del Villarreal al Getafe su partido 200 en Primera al frente de equipo 'groguet', en el que vive una segunda etapa.El entrenador asturiano, de 60 años, llegó al club castellonense por primera vez en enero de 2013 pero lo hizo para dirigir al equipo en Segunda. Tras lograr el ascenso, debutó en Primera con el Villarreal el 19 de agosto de 2013 en un triunfo ante el Almería por 2-3. En esa primera etapa completó tres campañas en Primera.

Después de salir de la entidad en el verano de 2016, regresó al club en noviembre de 2023 para iniciar la segunda etapa en la que se encuentra actualmente. Marcelino ha dirigido hasta el momento 199 encuentros del Villarreal en Primera con un balance de 96 triunfos, 51 empates y 52 derrotas o lo que es lo mismo firma un 48,2% de victorias. Su última victoria fue este lunes ante el Espanyol por 4-1.

Su mejor campaña fue la que firmó la temporada 2015-2016 cuando finalizó la Liga en cuarta posición con 64 puntos pero en sus otros tres cursos completos se ha clasificado para disputar competición europea.

El entrenador asturiano suma un total de 464 partidos en LaLiga, una competición en la que también ha dirigido al Recreativo de Huelva, al Racing de Santander, al Zaragoza, al Sevilla, al Valencia y al Athletic.