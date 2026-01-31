Marcelino le da un toque a su Villarreal: "No hemos hecho merecimientos para ganar"
Para el entrenador asturiano, el empate ante Osasuna fue "lo más justo", sin querer entran en polémicas por la posible segunda amarilla a Catena, que habría dejado a los rojillos con uno menos en la primera mitad
Osasuna
Villarreal
El Villarreal logró romper su mala racha de cuatro derrotas consecutivas, algo que no sucedía desde hace tres temporadas, con un empate a dos en El Sadar ante Osasuna, que fue mejor durante la mayor parte del choque y gozó de más ocasiones. Pese a ello, para el entrenador del conjunto 'groguet', Marcelino García Toral, "el empate fue lo más justo” tras un duelo que consideró igualado.
“Creo que tuvimos el control durante el primer tiempo, pero con poca finalización. Nos adelantamos pero nos duró el resultado lo mismo que un caramelo en la puerta de un colegio, nos vinimos atrás. Luego reaccionamos bien y logramos ese empate, que no es sencillo. A nivel de merecimientos, no hemos hecho lo suficiente para ganar", explicó en su análisis del encuentro.
La polémica del Osasuna - Villarreal
De este modo, el preparador asturiano afirmó marcharse “satisfecho” de Pamplona tras la tabas obtenidas merced a los dos goles de Gerard Moreno, el primero de ellos no exento de polémica, pues llegó gracias a un dudoso penalti de Javi Galán sobre Pépé. Aunque también el Villarreal reclamó la segunda amarilla para Catena en la primera mitad, algo sobre lo que Marcelino no quiso polemizar. "Son interpretaciones del árbitro. Para mí es uno de los mejores árbitros", zanjó.
“Estoy muy satisfecho del trabajo de mis jugadores. Venimos aquí a competir. Sabíamos que es un campo difícil, además con lluvia todo el tiempo y ante un rival que aprieta mucho junto a su afición”, indicó si bien cree que el tanto de Víctor Muñoz tras una falta botada por Rubén García fue evitable.
Molesto con el gol del empate de Osasuna
"Osasuna mete el 60% de sus goles a balón parado. Cceo que esa ocasión era fácil de defender, nos metimos demasiado atrás", apuntó, elogiando también la capacidad anotadora de máximo goleador rojillo: "En otras ocasiones, donde un equipo no genera peligro, con Budimir lo genera".
Además, Marcelino se refirió a la figura de Gerard Moreno y a los problemas físicos que le impiden jugar con mayor asiduidad. "Sabemos su capacidad y calidad, pero también sabemos su pequeño gran problema. Si tiene continuidad, irá mejorando su rendimiento. Estamos intentado poner todas las soluciones para que no recaiga muscularmente y pueda rendir a su nivel futbolístico", destacó.
Gerard Moreno, también "satisfecho" con el punto
Por su parte, el propio Gerard Moreno coincidió con su técnico al dar por bueno el empate. "Sabíamos que este campo era complicado y que aprietan mucho. Encima, se han puesto por delante en el marcador. Ha sido un partido competido y nos vamos satisfechos porque era importante puntuar después de dos semanas sin hacerlo para coger sensaciones. Es complicado ante Osasuna porque te presiona arriba. Parece fácil porque puedes ver espacios, pero no lo es. Creo que hemos hecho un gran trabajo y hemos competido bien”, explicó.
En cuanto al arbitraje, además, no puso ningún pero a la actuación de De Burgos Bengoetxea. "Dentro del campo no he tenido la sensación de que el árbitro estuviese mal. Tendré que ver las jugadas, pero no sé porqué puede haber polémica”, sentenció.