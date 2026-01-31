Osasuna - Villarreal: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 22 de LaLiga

Osasuna recibe al Villarreal en El Sadar con la intención de prolongar su mejoría reciente, mientras el conjunto amarillo busca frenar su mala racha en LaLiga

El Osasuna llega a la cita reforzado tras sumar dos victorias consecutivas y dejar atrás una larga racha sin ganar lejos de casa, una reacción que se ha traducido en mayor confianza y en una mejora clara del rendimiento colectivo. Con 25 puntos tras 21 jornadas, el equipo navarro ha encontrado estabilidad en su juego y vuelve a sentirse competitivo en escenarios exigentes.

Una de las claves del buen momento rojillo está en el balón parado, convertido esta temporada en una fuente constante de goles. El 58 % de sus tantos han llegado a través de córners y faltas laterales, una vía que ha potenciado el peso de Ante Budimir en el área y que ha permitido a Osasuna sacar partido a partidos cerrados y de ritmo bajo.

El Villarreal, en cambio, comparece en Pamplona tras encadenar tres derrotas seguidas, un tramo que ha frenado su dinámica y ha dejado al descubierto problemas, especialmente en defensa. Las lesiones, con la de Juan Foyth como la más significativa, han obligado al club a moverse en el mercado de invierno con la posible incorporación del lateral Alex Freeman para apuntalar una zaga muy exigida.

A pesar del bache, el conjunto amarillo sigue presentando números que explican su potencial, con 37 goles a favor y una plantilla con recursos ofensivos repartidos entre futbolistas como Georges Mikautadze, Alberto Moleiro, Tajon Buchanan o Gerard Moreno. Además, los precedentes recientes le sonríen, ya que el Villarreal se ha impuesto con frecuencia a Osasuna en los últimos enfrentamientos, un dato a tener en cuenta en una visita siempre incómoda a El Sadar.

Osasuna - Villarreal: fecha y horario del partido en la jornada 22 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports que enfrenta a Osasuna y Villarreal en El Sadar está programado para el sábado 31 de enero de 2026, con inicio previsto a las 16:15 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 22 de LaLiga que enfrentará a Osasuna y Villarreal?

El Osasuna - Villarreal de la jornada 22 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de M+ LALIGA (M54 O110), M+ LALIGA HDR (M440 O111) o LaLiga TV Bar, que cuentan con los derechos de los encuentros de LaLiga EA Sports. Para acceder a esta emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma de contenidos deportivos correspondiente.

¿Cómo seguir online el Osasuna - Villarreal, encuentro de la jornada 22 de LaLiga?

