De Marcos sobre la delicada situación de Ernesto Valverde en el Athletic Club: "Es el entrenador y siempre se tiende a tirar a por una sola persona en vez de hacerlo por el resto"

El ex futbolista del Athletic Club sentencia el debate en torno a la figura de Valverde y asegura que es "el mejor entrenador que puede tener el Athletic Club"

El Athletic Club atraviesa uno de los peores crisis en cuanto a resultados de los últimos años y todas las miradas apuntan al banquillo, siendo Ernesto Valverde el gran señalado. El entrenador está a debate por la afición entre los que ven la figura del 'Txingurri' como intocable y los que apuntan a un cambio en el banquillo como solución a la crisis. Mientras tanto, su renovación sigue estancada y su contrato finaliza en junio. Aún así, Ernesto Valverde cuenta con el apoyo de la plantilla y de ex jugadores, como Óscar De Marcos que ve al técnico rojiblanco como el mejor capacitado para seguir en el banquillo de San Mamés.

De Marcos defiende la figura de Ernesto Valverde

"Al final Ernesto es el entrenador y siempre se tiende a tirar a por una sola persona en vez de hacerlo por el resto; para mí, Ernesto Valverde es el mejor entrenador que ha tenido el Athletic y es el mejor entrenador que puede tener el Athletic Club", ha sido lo que ha destacado De Marcos sobre Ernesto Valverde en un acto que tuvo lugar en Durango organizado por la Fundación Athletic en las horas previas al derbi entre el cuadro rojiblanco y la Real Sociedad. El ex futbolista del conjunto de San Mamés conoce como nadie a Ernesto Valverde y sigue siendo una figura influyente en el contexto del Athletic Club, por lo que sus palabras refuerza la postura de un Ernesto Valverde que deberá sacar un resultado positivo ante la Real Sociedad para cerrar la hemorragia de malos resultados y ganarse la confianza de una afición y directiva muy preocupadas por el futuro inmediato del conjunto vasco.

El derbi, crucial para Ernesto Valverde y el Athletic Club

El derbi, como hemos señalado, será crucial para Ernesto Valverde y para el devenir del Athletic Club en lo que resta de temporada. Una derrota metería, de manera oficial, al Athletic Club en la pelea por la permanencia, mientras que su rival, la Real Sociedad, se iría a arriba a pelear por Europa. Aunque los resultados propios no han favorecido al Athletic Club, los ajenos sí han sonreído a los rojiblancos que se mantienen en la mitad de tabla por demérito del resto de equipos que hay por debajo clasificados. Los números de Ernesto Valverde este curso son paupérrimos y las sensaciones, peores. Su renovación está en juego, aunque el técnico de una patada hacia delante dejando el tema abierto hasta final de un curso que apunta a ser, cuanto menos, arriesgado.