Ernesto Valverde se ve con fuerzas: "La Champions del Athletic la tenemos ante la Real Sociedad"

El técnico rojiblanco respondió a las críticas por haber priorizado LaLiga y admite que sabe que es algo que "ha molestado". Sin embargo, cree que su equipo ha dado la cara en la competición, "pese a las dificultades", y se centra ya en LaLiga, con el foco puesto en el derbi vasco del próximo domingo

En una temporada decepcionante en LaLiga, con el descenso a tres puntos de distancia, la Champions tampoco ha sido la llama que pudiera prender la llama de la ilusión entre la afición del Athletic. Los rojiblancos dijeron adiós a la máxima competición continental tras una cruel derrota ante el Sporting de Portugal, después de adelantarse por dos veces y ser superior en la primera mitad. Tras el descanso fue otra historia. El cuadro luso fue creciendo hasta sentenciar el duelo y logró con ello su pase directo a los octavos, gracias a un 2-3 definitivo que llegó en la prolongación.

Tras el choque, el técnico del conjunto vasco, Ernesto Valverde, mostraba su pesar tanto por el desenlace como por la forma en la que se produjo. “Sí, ha sido cruel, pero es lo que puede pasar cuando vas con todo cuando no nos valía el empate. Hemos peleado, pero no ha podido ser. Es una pena por la sensación de perder el partido, un partido muy disputado", destacó.

Lo tiene claro: "LaLiga es lo primero"

Pese a todo, el 'Txingurri' se siente con fuerzas para darle la vuelta a una campaña que pasa por mejorar de forma urgente en el campeonato doméstico, respondiendo a las críticas de quienes le acusan de haber dejado en un segundo plano Europa. “La Champions es buena para enfrentarnos ante este tipo de equipos, que tienen un nivel superior, cómo te salen jugando Arsenal, PSG, Sporting.... Estoy mentalizado de lo que tenemos por delante, tenemos el domingo un partido importante (ante la Real Sociedad), que es nuestra Champions. Sé que ha molestado que prioricemos la Liga y la Champions es una ilusión. Pero LaLiga es lo primero. No somos sospechosos de no tener ambición. En líneas generales hemos hecho una buena competición dentro de la dificultades que teníamos por los rivales y en gran parte del partido hemos estado dentro", zanjó.

Prudente con la lesión de Sancet

Por otro lado, Valverde se refirió al cambio de Sancet en el arranque del segundo tiempo por una molestia muscular y se mostró precavido al respecto. “No sé qué pinta tiene, me ha dicho que ha notado algo, espero que no sea excesivo", señaló, apuntando al mismo tiempo que el desgaste de la Champions también ha pasado una factura física en una temporada plagada de lesiones: “Si juegas mucho, más riesgo. Somos el Athletic y tenemos más dificultad”, lanza.

No dejó a Unai Simón subir a rematar

Por otro lado, el preparador rojiblanco también admitió que fue él mismo quien ordenó a Unai Simón que no subiera a rematar el último córner, tras el cual llegó el 2-3 definitivo en una contra. "Le he dicho que se esperara. No se trata del remate del córner, pero confío más en lo que lo hacen cada día”, sentenció.

Guruzeta: "Ha sido un día duro"

Por su parte, Gorka Guruzeta lamentó que el Athletic no pudiese aprovechar estar "dos veces por delante en el marcador" en un choque en el que podían haber hecho historia. "Ha sido un día duro. Ha sido una pena porque queríamos ganar y pasar de ronda, pero no ha podido ser. Con el empate tampoco nos valía y en la ultima jugada con un córner que teníamos para hacer gol nos han hecho el 2-3", explicó en Movistar +.

"Hemos legado vivos hasta hoy y hemos estado dos veces por delante en el marcador, pero nos han empatado y como el 2-2 no nos valía lo hemos intentado hasta el final. Ha sido una pena", continuó el ariete, que elogió pese a todo el esfuerzo realizado. "Lo hemos dado todo para intentar pasar a la siguiente fase. Pero no ha podido ser y ahora no queda otra mas que mirar a LaLiga y a la Copa. Tenemos que poner todo el foco ahí, con ganas de que llegue el domingo y poder dar una alegría a la afición", apuntó.

Iguala un récord del Athletic en Europa

Ya en lo personal, Guruzeta aseguró que no se "hubiese imaginado hacer tantos goles en la Champions", un total de 5, e incluso "ni jugarla". "Así que contento por ello, pero una pena quedarnos aquí porque lo teníamos en nuestras manos", volvió a lamentarse, aun habiendo igualado al legendario José Luis Artetxe como máximo goleador de la máxima competición continental en el Athletic