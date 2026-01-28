Athletic 2-3 Sporting Portugal: Cruel adiós a la Champions

El conjunto rojiblanco se despide de la máxima competición continental tras un partido en el que se adelantó por dos veces y fue mejor que su rival en la primera mitad, si bien se le hizo largo y acabó sucumbiendo en el tiempo de prolongación, cuando buscaba el gol que le metiese en el 'top 24'

El Athletic dice adiós a la Champions de forma cruel. Soñaron durante toda la noche los rojiblancos con una victoria que les confirmase en el 'top 24'. Fueron mejores que el Sporting de Portugal en la primera mitad y se adelantaron por dos veces. Pero al conjunto bilbaíno se le hizo largo un choque en el que su rival fue creciendo, hasta lograr en el último suspiro un definitivo 2-3 que deja a los 'leones' en el 29º puesto, a un punto de la zona que da acceso al 'play off' previo a los octavos de final. El cuadro lisboeta, por su parte, logra colarse en el 'top 8' y se ahorra esa eliminatoria que tanto ansiaban en Bilbao para ilusionarse en una temporada decepcionante.

El Athletic pega pronto y el Sporting responde a balón parado

Casi no le había dado tiempo a acomodarse en sus asientos a los aficionados rojiblancos -no había ninguno portugués por sanción de la UEFA- cuando San Mamés estallaba con el tempranero tanto de Oihan Sancet. La presión de los de Valverde metió al cuadro luso en su área y un despeje fallido del la zaga visitante fue aprovechado por el internacional para batir a Rui Silva con un ajustado disparo al palo izquierdo. Todo se ponía de cara a los 3 minutos para un Athletic que salió enchufado, robando y llegando a zona de peligro con pocos toques. Pero la alegría duró poco.

En la primera que tuvo, en el 13', el Sporting puso las tablas en el marcador. Era el segundo saque de esquina consecutivo que botaba y Diomande se elevó de forma magistral para ganar en el salto a Guruzeta, conectando un testarazo inapelable ante el que nada pudo hacer Unai Simón. Empate y vuelta a empezar. Se había repuesto bien el conjunto lisboeta. Pero también el Athletic siguió fiel a su plan y encontró de nuevo premio antes de la media hora.

Guruzeta se lo guisa y se lo come

Esta vez fue Guruzeta quien robó un balón en zona de tres cuartos y enfiló como un poseso el área rival, sacándose un disparo raso desde la frontal que se estrelló en el palo derecho. Pero el delantero estuvo atento al rechace y él mismo lo recogió para hacer el 2-1 y poner de nuevo patas abajo San Mamés. La ventaja era oro y el Athletic se afanó en conservarla hasta el descanso, cerrando bien espacios cuando su rival quería tocar y sin aflojar al mismo tiempo en la presión para cerrar un primer acto muy serio.

Trincao castiga el paso atrás

Tras el paso por vestuarios, los de Valverde salieron decididos a mantener el guion escrito hasta entonces. Galarreta avisó pronto con una volea lejana que se marchó rozando el larguero y el Sporting, sin encontrar soluciones, efectuó un triple poco después de que Sancet dejara su sitio a Berenguer por unas molestias. Pero de forma quizás inconsciente, los 'leones' fueron dando un paso atrás y su rival lo aprovechó. Primero avisó Catamo con una volea fallida y a la segunda, en el 62', Trincao definió con un buen disparo cruzado tras una buena pared en la frontal.

La respuesta del Athletic fue inmediata, pero el disparo de Guruzeta no encontró portería por poco. Para entonces, sin embargo,, el Sporting había conseguido darle la vuelta a la tortilla y eran los rojiblancos los que sufrían, librándose del tercero por un fuera de juego de Luis Suárez. Pero tampoco faltó la polémica con un posible penalti sobre Selton, que salió con personalidad y recibió un empujón en el área de Hjulmand en el que el colegiado no vio nada punible.

Buscando el 3-2 llegó la 'puntilla'

Sí vio el alemán Zwayer falta de Adama sobre Catamo y decretó una pena máxima que él mismo anuló tras revisar la acción a instancias del VAR. Pero pese mantenerse en el partido hasta el final, no llegó el gol que evitase en la eliminación del Athletic. Nadie remató en los cuatro saques de esquina casi consecutivos que hicieron rugir a San Mamés y el Sporting mató el partido en una contra. Primero Unai Simón despejó el disparo de Luis Suárez, pero el rechace le llegó a Alisson Santos, que se fabricó un buen chut desde la frontal para acabar con cualquier esperanza.

Ficha técnica:

Athletic Club: Unai Simón; Andoni Gorosabel, Aitor Paredes, Yuri, Adama Boiro; Alejandro Rego, Iñigo Ruiz de Galarreta (Mikel Vesga 65'), Sancet (Berenguer 49'); Unai Gómez (Selton Sánchez 65'), Robert Navarro (Nico Serrano 80') y Guruzeta (Asier Hierro 80').

Sporting de Lisboa: Rui Silva; Iván Fresneda, Diomande (Pedro Gonçalves 54'), Gonçalo Inácio (Matheus Reis 26'), Maximiliano Araújo; Hjulmand, Simoes (Quaresma 54'); Catamo, Bragança (Morita 54'), Trincao (Alisson Santos 86'); y Luis Suárez.

Árbitro: Felix Zwayer (Alemania). Amonestó a los locales Sancet, Guruzeta y Paredes, Mikel Vesga, así como a los visitantes Matheus Reis, Maximiliano Araújo, Simoes, Pedro Gonçalves y Quaresma.

Goles: 1-0 (3') Sancet; 1-1 (13') Diomande; 2-1 (28') Guruzeta; 2-2 (62') Trincao; 2-3 (94') Alisson Santos

Incidencias: Encuentro de la 8ª jornada de la Fase Liga de la Champions disputado en San Mamés.