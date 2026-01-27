Baja inesperada para Ernesto Valverde en una lista de convocados sin Nico Williams ni Laporte

El técnico rojiblanco ha dado a conocer la lista de convocados para el trascendental choque ante el Sporting de Portugal, para el que tiene numerosas ausencias, siendo la última la de Dani Vivian

Prácticamente lo confirmaba Ernesto Valverde en la rueda de prensa de esta mañana y unas horas más tarde se ha hecho oficial. El técnico del Athletic Club ha dado a conocer la lista de convocados para el choque de la Liga de Campeones frente Sporting de Portugal, que se disputará este miércoles en San Mamés a partir de las 21:00 horas y en ella no están ni Nico Williams ni Aymeric Laporte, aunque la mayor sorpresa ha sido la ausencia de Dani Vivian.

Los tres futbolistas serán finalmente bajas en el partido de mañana en San Mamés, una cita para la que Ernesto Valverde ha convocado a 22 jugadores con el debut en la lista del rápido extremo canterano Eliah Gift.

Ya adelantó esta mañana Valverde en la rueda de prensa previa al choque que los tres internacionales iban a tener complicado entrar en la lista. Nico por la pubalgia que le limita desde hace meses, Laporte porque aún no se ha recuperado de la lesión muscular que sufrió hace casi dos meses y Vivián por unos molestias musculares.

"Laporte es complicado que llegue para mañana, a pesar de que ya está entrenando, pero todavía es pronto. Nico Williams no creo que esté para mañana. Después de verle el otro día, ahora mismo no le veo en condiciones. Y tenemos algunos problemas con Vivian. Los partidos vienen muy seguidos y el calendario es muy duro para todos. Yo creo que todos los equipos lo acusan, a nosotros también. Lo que pasa es que ya venimos con algunas bajas de antes y se nota más. Tenemos que ver esta tarde a ver cómo los que podamos estar y en función de eso haremos el equipo", explicaba Valverde en rueda de prensa.

Tampoco han entrado en la citación Mikel Jauregizar, en su caso sancionado por acumulación de tarjetas, ni Iñaki Williams, éste como Laporte lesionado en los últimos partidos. Completan la lista de descartados para mañana en el Athletic Urko Izeta, no inscrito para la Champions, y las bajas de larga duración: Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, y la del también sancionado, en su caso por la UEFA, Yeray Álvarez.

Para paliar tantas ausencias, Valverde ha citado a cinco 'cachorros'. El central Jon de Luis, los centrocampistas Selton Sánchez, ya en la dinámica del primer equipo, e Ibon Sánchez, y los delanteros Asier Hierro y Eliah Gift, éste novedad en una convocatoria. Gift, que ha destacado en los últimos partidos del Bilbao Athletic, es un extremo zurdo muy veloz.

Así, los 22 convocados por Valverde para recibir al Sporting son Unai Simón: Gorosabel, Paredes, Yuri, Lekue; Galarreta, Vesga; Robert Navarro, Sancet, Berenguer; Guruzeta; Padilla, Areso, De Luis, Adama, Rego, Ibon Sánchez, Selton, Unai Gómez, Nico Serrano, Gift y Asier Hierro.

El parte médico de Vivian

Además, el Athletic ha ofrecido el parte médico donde detalla la lesión de Dani Vivian, que dice lo siguiente:

El defensa no entra en la convocatoria del partido de Champions de mañana.

El jugador Dani Vivian causará baja en el partido de Champions League que se celebrará mañana ante el Sporting de Portugal al padecer una sobrecarga en la musculatura aductora de su pierna izquierda. Queda pendiente de evolución.