Ernesto Valverde habla claro sobre Laporte y Nico Williams para el partido de Champions League contra el Sporting: pesimista

El entrenador del Athletic Club no se ha mostrado muy optimista sobre que el defensa y el extremo puedan jugar el decisivo partido de la UEFA Champions League contra el Sporting Club de Portugal. También ha señalado que también está en duda Dani Vivian

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, ha comparecido ante los medios de comunicación antes del partido de UEFA Champions League contra el Sporting Clube de Portugal en donde el equipo vasco se juega el pase a las eliminatorias por el título. Un encuentro en el que apunta a no estar disponible ni Nico Williams ni Aymeric Laporte.

Ernesto Valverde ha admitido que la situación del Athletic Club en LaLiga no es la ideal. "La situación en LaLiga no es buena, se nos están yendo partido increíbles, algo tendremos que mejorar. No soy nuevo en esto, hace diez años cundo jugamos la Champions también tuvimos problemas en LaLiga, sabía que esto podía suceder. Son situaciones que hay que afrontar, una y otra".

Por otro lado, el entrenador del Athletic Club ha descartado prácticamente a Aymeric Laporte, que está ultimando su recuperación, y a Nico Williams. "Laporte es complicado que llegue para mañana. Nico no creo que esté para mañana. Ahora mismo no le veo en condiciones. También tenemos problemas con Vivian".

Ernesto Valverde ha analizado el partido contra el Sporting Club de Portugal. "El partido importante es el que tienes enfrente, nos encontramos con la posibilidad de seguir, lo cual es un éxito. Somos unos novatos, hemos jugado dos veces la Champions en este siglo, hubiésemos firmado estar aquí, lo vamos a tener en casa, a ver si somos capaces de hacerlo a pesar de que el Sporting es muy fuerte. Tiene muchos argumentos a nivel técnico y físico, es un equipo muy alto, está peleando por meterse entre los ocho primeros, no por clasificarse como nosotros".

Por último, ha hablado sobre la situación de Selton Sánchez. "Es un jugador con unas cualidades difíciles de encontrar en cualquier equipo y en el Athletic más, es diferente, pero estamos en una situación que no es sencilla y momentos en los que las cosas vienen un poco duras es más difícil ir introduciendo jugadores de este perfil. Le veo con muchas cualidades. Tiene que valorar el riesgo cuando juega, pero tiene una proyección extraordinaria".

Iñigo Lekue deja en el aire su renovación con el Athletic Club

Iñigo Lekue, defensa del Athletic Club, ha analizado la situación delicada del equipo en Primera división. "LaLiga es una obligación, más con la realidad en la que estamos, pero el partido sí es una ilusión, hemos llegado a jugarnos la última bala en casa dependiendo de nosotros con nuestra gente y creo que lo afrontamos con la ilusión de vivir una noche mágica y de pasar".

También ha hablado sobre el difícil partido de UEFA Champions League contra el Sporting Clube de Portugal. "Es un equipo muy potente que puede entrar entre los 8 primeros, vendrá a disputarlo al máximo; pero al margen del rival, lo importante es ser nosotros mismos y jugar como en las noches grandes para que dependa más de nosotros que de ellos".

Por otro lado, Lekue ha sido preguntado por el mensaje de Iñaki Williams que pidió unión entre afición y club. "Somos conscientes de la situación, no es de buen gusto estar así, tenemos la obligación máxima de salir de ahí empezando con una victoria el domingo; siempre mandamos los veteranos mensajes positivos de unidad a los jóvenes que igual no han estado en estas situaciones. Hay que remar juntos para salir de ahí".

Por último, Lekue ha dejado su renovación en manos del Athletic Club con el que acaba contrato al final de esta temporada. "Mi valoración la veo positiva, pero como todo el equipo unas veces han sido buenas y otras no tanto pero siempre quiero aportar, he tenido una mediana participación. Estoy en manos del Athletic, pero no es el momento de hablar de mi con la situación en la que estamos. Pasa a un segundo plano".