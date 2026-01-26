Buenas noticias para el Athletic Club con Laporte: ultima su recuperación y apunta a volver pronto

El central se lesionó el pasado mes de diciembre en un partido contra el Atlético de Madrid y acumula ya cerca de dos meses alejado de los terrenos de juego. El internacional español se ha ejercitado con normalidad este lunes y apunta a estar a la órdenes de Ernesto Valverde próximamente

Después de perder contra el Sevilla FC el pasado sábado por 2-1, el Athletic Club ha regresado a los entrenamientos este lunes para preparar una de las semanas más importantes de la temporada ya que debe ganar los partidos contra el Sporting Clube de Portugal en la UEFA Champions League y frente a la Real Sociedad en LaLiga. Dos encuentros en los que podría estar disponible Aymeric Laporte que está progresando bien en su recuperación y apunta a volver pronto a los terrenos de juego.

Todas las miradas en el entrenamiento del Athletic Club de este lunes han estado puestas en el central Aymeric Laporte. El central se ha ejercitado con normalidad y todo apunta a que está listo para ir convocado si así lo estima oportuno el entrenador Ernesto Valverde el cual lo recibiría con los brazos abiertos. No hay que olvidar que en los dos últimos meses, desde comienzos de diciembre, el equipo vasco sólo ha tenido a dos centrales puros disponibles: Dani Vivian y Aitor Paredes.

Aymeric Laporte está en la recta final de su recuperación

Aymeric Laporte ha sido uno de los muchos jugadores del Athletic Club que se han visto afectados por las lesiones en esta temporada las cuales han mermado el potencial futbolístico del equipo de Ernesto Valverde el cual está lejos de los puestos europeos en LaLiga y que está sufriendo para terminar entre los 24 primeros clasificados en la fase de liga de la UEFA Champions League.

Aymeric Laporte tuvo una lesión grave el pasado mes de diciembre, en concreto el pasado día 6 de ese mes, cuando en la pugna por un balón contra un jugador del Atlético de Madrid fue desplazado. Al pisar con fuerza sobre el terreno de juego, el central sintió un fuerte dolor en su pierna izquierda que le obligaron a dejar de jugar ese encuentro. Las pruebas médicas confirmaron que Aymeric Laporte sufrió una lesión muscular de carácter severo en el bíceps femoral de su pierna izquierda.

Este problema físico ha mantenido al defensa del Athletic Club casi dos meses alejado de los terrenos de juego, confirmando así los plazos que anunció el propio jugador hace unas semanas. "Me encuentro bastante bien, pero tengo una lesión que es importante y se supone de aquí a un mes y pocas semanas estaría ya todo resuelto. Mucho cuidado y a ver cómo evoluciona".

Si todo va bien, el Athletic Club y Ernesto Valverde podrán contar esta semana con Aymeric Laporte.