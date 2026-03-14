Fernando Llorente se decanta por Lezama: Nico Williams, Selton, Jauregizar...

El ex futbolista del Athletic Club destaca de forma muy positiva a los jugadores formados en Lezama que forman y mantienen actualmente a la plantilla de Ernesto Valverde

El Athletic Club está viviendo una campaña de transición tras un heroico cuarto puesto en el pasado curso. En La Champions League, los rojiblancos no han estado a la altura, y en LaLiga van por el mismo camino. Aún así, las opciones de acabar en puestos europeos siguen estando vigente. Ernesto Valverde está sobreviviendo a una temporada dónde las lesiones han cobrado un protagonismo esencial, al igual que Lezama que sigue sosteniendo a la primera plantilla del Athletic Club. Así también lo ve Fernando Llorente que destaca el trabajo en Lezama con jugadores de la talla de Nico Williams, Selton, Jauregizar...

Fernando Llorente se moja con la presencia de Lezama en el Athletic Club

El mítico delantero del Athletic Club fue preguntado por los medios oficiales de LaLiga en un 'quiz' acerca de los futbolistas del Athletic Club, centrado especialmente en los que han salido de Lezama. Fernando Llorente se mojó con ellos y describía en pocas palabras las sensaciones y cualidades de cada futbolista. Con Selton usó la palabra "magia", mientras que con Jauregizar fue más allá. "Honor, fuerza, lucha", subraya Llorente en torno al centrocampista de Bermeo. Más tarde, el turno fue para Nico Williams al que describió como "potencia y verticalidad", rasgos similares a los que usó con Nico Serrano: "Desparpajo y velocidad".

Con Izeta, Fernando Llorente hizo un inciso ya que el futbolista vasco le recuerda a sus rasgos como futbolista. "Es más como yo, un tanque de área", describía el ex delantero rojiblanco. Por último, Llorente terminó definiendo como "potente" a Adama Boiro, "Tarzán" a Unai Gómez y "clase y potencia" a Rego.

Ernesto Valverde se apoya en Lezama para cumplir los objetivos del Athletic Club

De esta forma, Llorente da visibilidad y se decanta por el trabajo en Lezama, que día a día sigue dando sus frutos en un Athletic Club que aprieta en este tramo final de temporada para volver a Europa. La participación de todos los jugadores de la plantilla será esencial para lograr los objetivos, siendo Lezama un apoyo constante para Ernesto Valverde que sigue apagando fuegos en una enfermería que es pirómana. Poco a poco los rojiblancos siguen sumando refuerzos al equipo a la espera del ansiado regreso de Nico Williams, que se vio obligado a parar debido a las contantes molestias causadas por la pubalgia. Sin Champions League y sin Copa del Rey, el Athletic Club se aferra a LaLiga en busca de asaltar Europa.