El Sevilla logra reducir la sanción a Almeyda pero quiere más y "agotará todas las vías jurídicas"

El club nervionense ha informado en la tarde de hoy que el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha rebajado en un partido el castigo impuesto al técnico argentino por su arrepentimiento aunque el club no lo considera suficiente y buscará más rebaja

Buenas noticias para Matías Almeyda, aunque a medias. En la tarde de hoy el Sevilla Fútbol Club ha informado de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha estimado el recurso presentado por los servicios jurídicos del club sobre la sanción impuesta al técnico sevillista de siete partidos, de los cuales ya ha cumplido tres, reduciendo en uno el castigo tras su expulsión ante el Deportivo Alavés, aceptando el arrepentimiento del técnico como un atenuante.

Sin embargo, el Sevilla ha anunciado que en cualquier caso seguirá adelante en su intentó de reducir dicha sanción pues "el club estima que la sanción sigue siendo desmedida y agotará todas las vías jurídicas para recurrirla". Al menos, de momento, la entidad de Nervión ha conseguido que dicha sanción se vea reducida de siete a seis partidos, por lo que "a expensas de que pueda fructificar dichos recursos", Matías Almeyda podría volver a sentarse en el banquillo en el duelo ante el Atlético de Madrid que se disputará el fin de semana del 11 y 12 de abril.

Este domingo ante el FC Barcelona, el preparador argentino cumplirá su cuarto partido de sanción. Ya no se sentó en el banquillo en la visita al Coliseum frente al Getafe ni tampoco en el derbi de La Cartuja ante el Betis. La pasada semana cumplía su tercer partido de castigo ante el Rayo Vallecano y tras medirse al Barça, le quedarán como máximo dos duelos más fuera de la zona técnica: en el Ramón Sánchez-Pizjuán frente al Valencia y en el Carlos Tartiere contra el Real Oviedo.

El motivo de la dura sanción a Matías Almeyda

Cabe recordar que este castigo sobre el técnico del Sevilla viene tras su expulsión ante el Deportivo Alavés, donde el árbitro Galech Azpeteguía expulsó al argentino y este se encaró con el colegiado. En el acta, el técnico navarro justifició su decisión en los siguientes términos:

"Protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona, habiendo sido advertido escasos minutos antes por el asistente nº1 para que recondujera tanto su actitud como la conducta general de su banquillo. Una vez expulsado, se negó a abandonar el área técnica, siendo advertido en reiteradas ocasiones por parte del asistente nº1 y del cuarto árbitro. Esta situación provocó la paralización del encuentro para indicarle nuevamente que debía abandonar el banquillo. Ante esta circunstancia, el citado entrenador se adentró en el terreno de juego y se colocó cara a cara a escasos centímetros de mí, en actitud desafiante e intimidatoria. Tras indicarle de manera reiterada que abandonara el terreno de juego, siguió en la misma actitud, encarándose conmigo durante más de un minuto. Una vez abandonó dicha posición, pateó una botella de agua que se encontraba en el suelo de forma agresiva. Posteriormente, volvió al terreno de juego y se encaró con el cuarto árbitro en la misma actitud descrita anteriormente, teniendo que ser retirado del terreno de juego por miembros de su equipo y personal de seguridad del club. Como consecuencia de estos hechos, el encuentro estuvo detenido durante 3 minutos".