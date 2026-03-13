F1 2026 GP de China directo | La clasificación sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1 con Fernando Alonso y Carlos Sainz en vivo

La primera clasificación sprint del año comenzará sobre las 08:30 hora española peninsular y tendrá lugar en el Circuito Internacional de Shanghai

Mientras esperamos a que de comienzo la clasificación sprint, puedes ver en directo la qualy de la F1 Academy. Una categoría que ofrece una preparación completa a las aspirantes de piloto con el objetivo de que accedan a la experiencia necesaria antes de competir en la F3, F2 o F1. Comenzó en 2023 y seguro que dan mucho que hablar. Este es el primer Gran Premio del año para ellas, haciendo uno cada mes menos agosto y diciembre:

El rookie Lindblad ha tenido el peor debut posible en Shanghái. Saltaron las alarmas en el Racing Bulls con una fumata blanca que le obligó a aparcar el coche antes de tiempo. Se planta en la Qualy Sprint, la primera de su vida, habiendo completado solo 6 vueltas:

La Fórmula 1 no da tregua. Después de una intensa primera jornada en Australia, los monoplazas vuelven a la pista una semana después. Y lo hará con el primer fin de semana con el formato sprint de la temporada, lo que hace el fin de semana más intenso si cabe para las escuderías. Los equipos solo tendrán una sesión de entrenamientos libres, la Práctica 1 que ha sido justo antes de afrontar la clasificación sprint que tendrá lugar a las 08:30 hora española. hoy se definirá la parrilla de salida de la carrera del sábado.

Un alivio para los aficionados españoles, que no tendrán que madrugar tanto para seguir en directo toda la acción, cosa que si pasó en Australia. El funcionamiento del formato sprint es sencillo, con una sesión que está dividida en tres partes. La S01 arrancará a las 15:30 hora local y durará unos 12 minutos, con todos los coches en el circuito intentando evitar la eliminación que acecha ante cualquier error. Sobre las 08:44 hora peninsular española, arrancará si no hay contratiempos la S02, con los 16 pilotos más rápidos y quedarán eliminados otros seis. Y ya llegaría la fase final cerca de las 09:00: la S03 definitiva. En este se decidirá el top 10 de la parrilla para la carrera sprint del sábado. Terminará sobre las 09:10 horas, siempre con la vista puesta en lo que ocurra en pista.