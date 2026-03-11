Honda tiene un plan para Aston Martin

Tras la debacle del Gran Premio de Australia Aston Martin llega a China con muchas dudas, sin embargo Honda quiere cambiar las cosas y tiene un plan para hacer que el equipo de Silverstone de varios pasos adelante

El Gran Premio de Australia, primera carrera del año en el mundial de Formula 1, fue un auténtico drama para Aston Martin. Los de Silverstone se las prometían muy felices con el cambio de normativa y el paso adelante que debían dar este 2026 con los fichajes de ingenieros del máximo nivel como Adrian Newey. Eso sobre el papel, porque una pretemporada pésima ya dejó claro que la realidad era bien distinta y el pasado domingo se confirmó en Melbourne. El gran problema de los verdes es el motor Honda, que en nada se parece a lo esperado, pero la factoría nipona está decidida a cambiar las cosas.

Las japoneses son muy orgullosos cuando se trata de su país y una marca como Honda tiene que defender un prestigio tan grande como el que se han labrado a lo largo de los años, lo que sumado a que corren en Japón en unas semanas, complica mucho las cosas y les urge a cambiar el paso muy rápido, como ha dejado claro el CEO de la marca, Koji Watanabe: "Quiero asegurarme de que las medidas para paliar el grave problema de las vibraciones se implementen correctamente antes de Suzuka y que la unidad de potencia pueda usarse sin problemas. Por supuesto, en Sakura lo daremos todo de nuestra parte para lograrlo, pero creo que también será importante profundizar aún más nuestra cooperación con Silverstone. Con ese fin, como jefe de gestión, trabajaré para fortalecer la asociación".

Un palo a Aston Martin

Más allá de reconocer sus errores y la necesidad de ir a más, Watanabe también ha dejado clara la necesidad de ser uno junto a Aston Martin y huir de los reproches mutuos que entorpecen el proceso de cambio y mejora: "Esto no puede seguir así, debemos aumentar la velocidad del desarrollo. Hay que acelerar siendo todos una misma unidad. Queremos trabajar bien como un solo equipo".

Esto se debe a que Adrian Newey, jefe del equipo verde, acusó a los nipones de haber cambio su estructura de trabajo, formando una plantilla con mucha menos experiencia, algo que afecta de lleno al desarrollo de la unidad de potencia. No obstante, Watanabe tiene claro lo humano no ha sido un problema: "Honda tiene suficiente plantilla, la hemos aumentado. Lo que hay que reforzar es la colaboración con Aston Martin. Estamos en contactos con Newey constantemente. Hablamos con él diariamente. Y los viernes y los sábados tenemos reuniones con Lawrence Stroll".