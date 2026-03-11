F1 GP de China 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV el Gran Premio de Fórmula 1 en el Circuito de Shanghái

El segundo Gran Premio de la temporada está a punto de comenzar y la Fórmula 1 está más turbulenta que nunca y, aunque hay claros favoritos, todo está en el aire

La Fórmula 1 no ha hecho más que empezar en un curso que ya nos demostró en el Gran Premio de Australia que cualquier cosa puede suceder. Aunque está clara la superioridad técnica actual de Mercedes y Ferrari, los McLaren tienen ganas de venganza y harán todo lo posible para escalar puestos en la clasificación

Una cita en la que se espera que los españoles puedan, al menos, terminar la carrera en esta ocasión. Fernando Alonso llega al Gran Premio de China con la esperanza de que el motor Honda esté mejor integrado con el AMR26 y que pueda dar más de unas vueltas en pista. Por otro lado, Carlos Sainz busca recuperar posiciones, ya que se tuvo que conformar con la 15ª posición en las Antípodas debido a un alerón que le hizo perder aerodinámica en la segunda parte de la carrera.

Horarios del GP de China de F1 2026:

La nueva Fórmula 1 continua en Shanghai. Después de una primera toma de contacto oficial a las nuevas normativas de la FIA, los monoplazas correrán en China. Una cita para la que los españoles deberán madrugar, aunque menos que en Australia. Recordamos que solo habrá una sesión de prácticas, una única oportunidad de puesta a punto antes de la clasificación sprint.

Adentrándonos en el sábado, la clasificación para la segunda carrera del año será unas horas después de la primera carrera sprint. Finalmente, la carrera tendrá lugar el domingo a los 08:00. Estos son los horarios para España peninsular, una hora menos en Canarias:

Entrenamientos libres 1: Viernes 13 de mazo a las 04:30h

Viernes 13 de mazo a las 04:30h Clasificación sprint: Viernes 13 de marzo a las 08:30h

Viernes 13 de marzo a las 08:30h Carrera sprint: Sábado 14 de marzo a las 04:00h

Sábado 14 de marzo a las 04:00h Clasificación: Sábado 14 de marzo a las 08:00h

Sábado 14 de marzo a las 08:00h Carrera: Domingo 15 de marzo a las 08:00h

¿Dónde ver el GP de China de F1 2026?

El Gran Premio de China de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de China 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.