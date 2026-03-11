Fernando Alonso: ''Acabar la carrera sería demasiado optimista''

El asturiano no tiene muchas esperanzas puestas en el Gran Premio de China, temiendo y anticipando que ocurra lo mismo que en Australia

Aston Martin no está viviendo el mejor de sus momentos y por consiguiente, Fernando Alonso tampoco. Y eso que el asturiano hizo un arranque impresionante de su AMR26, adelantando desde la posición 17 hasta la 10 y demostrando que a pesar de que el monoplaza no está cumpliendo, su habilidad sigue más que intacta.

Una semana después, el fantasma del abandono vuelve a rondar a Alonso, y mucho más después de que Newey confirmara que ahora mismo el monoplaza no es seguro para los pilotos debido a las vibraciones. Así que, como él mismo ha comentado, ''no habrá ninguna diferencia'' con Australia ya que tendrán ''el mismo coche y la misma unidad de potencia, así que sí, espero otro fin de semana difícil''.

Fernando Alonso se agarra al aprendizaje

''Mientras tanto no podemos rendirnos. Tenemos que seguir probando diferentes soluciones, especialmente en el chasis, e intentar comprender y mejorar el paquete en general. Creo que aún no estamos optimizados en nada debido a la falta de kilometraje, así que China será otra buena oportunidad'', comentaba en unas declaraciones recogidas por Motorsport. Y es que tirando de refranero español, no hay mal que por bien no venga, por lo que este segundo Gran Premio parece que será para los de Silverstone un nuevo test.

De hecho, el asturiano ya ha asumido que completar la carrera es casi una utopía, por lo que cuando se le pregunta sobre si cree que será capaz es tajante: ''creo que eso sería demasiado optimista, pero creo que al menos podemos intentarlo''. Tanto Honda como Aston Martin confirmaron que realmente el problema no está en la unidad de potencia, sino en la falta de repuesto, por lo que es entendible la decisión que han tomado hasta que se solucione el suministro de componentes.

¿Actitud negativa o realista?

Lo cierto es que la situación no da pie al optimismo, por lo que Fernando Alonso recalcó su postura en ESPN, dando ya por hecho que el resultado no será mucho mejor: ''Para China la verdad es que no hay tiempo, por eso teníamos que tener máxima precaución aquí, porque lo que tenemos es lo que vamos a tener también en China''.

''Luego, para Japón, igual hay alguna mejora, ojalá, y más repuestos. Para Japón creo que llegan más baterías y ahí podremos ya un poco forzar el coche sabiendo que podemos repararlo. Pero en China vamos a tener que tener otro fin de semana de extrema cautela'', terminaba el asturiano. Ya saben lo que dicen, lo que no se puede remediar, se ha de aguantar...