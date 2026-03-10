Carlos Sainz cuestiona el nuevo reglamento: ''No parece que nadie esté contento''

El piloto madrileño no termina de estar satisfecho tras la primera carrera con las nuevas normas de la FIA

Carlos Sainz acarició la zona de puntos en el GP de Australia tras una gran arrancada que lo situó en la 12ª posición. Sin embargo, la debilidad del alerón delantero de su Williams le pasó factura en el tramo final, provocando una pérdida de carga aerodinámica que lo relegó al puesto número 15. El fin de semana estuvo lastrado por problemas mecánicos, incluyendo su ausencia en al clasificación y abandonos prematuros en los Libres 2 y 3. Esto pone al madrileño como a un auténtico mar de dudas sobre el rendimiento de esta nueva era de la Fórmula 1.

Carlos Sainz critica la nueva F1

En una entrevista para AS, Sainz ha hablado sobre las sensaciones tras ese primer GP de Australia que para muchos equipos fue como un test más de pretemporada: ''La sensación es mala. La salida ha sido peligrosa con muchos coches teniendo problemas (hubo múltiples cambios de posición), y en la primera vuelta con la aerodinámica activa en las vueltas y con el rebufo, era muy peligroso. No me ha encantado. La seguridad siempre tiene que primar y no ha sido la primera vuelta más segura''.

''Este deporte se llama Fórmula 1. La fórmula que han creído que era buena para la Fórmula 1 no es la adecuada y hay que cambiarla. Lo del 50-50 para hacer carreras de F1 no parece que esté funcionando ni que nadie esté contento'', comentaba tajante, recordando a las declaraciones que pronunció Verstappen en las que dijo que la competición parecía más Fórmula E que F1.

Cómo ve esta temporada a Williams

''Esa es la brecha que sabemos que tenemos que cerrar. Tenemos demasiados problemas de fiabilidad y mucho sobrepeso, y nuestra aerodinámica tampoco es buena. Hay que trabajar en todos los aspectos porque de ahí vienen los 2.2 segundos que nos mete Mercedes en clasificación'', comentaba Carlos Sainz sobre la actual situación de Williams.

''Hemos salido bien, hemos hecho muy buena salida. Hicimos los deberes en invierno para preparar la primera salida del año que sabía que iba a ser caótica y complicada. La salida estaba en mis manos y ha sido muy buena. Iba 12º, en algún momento veía los puntos delante y pensaba que igual rascábamos algo. Pero en la vuelta 20 he tenido un problema en el alerón delantero, un problema que tenemos desde el principio de los test de Bahréin y que nos ha vuelto a ocurrir aquí. He perdido mucha carga aerodinámica delante y a partir de ahí el balance del coche ya no era el mismo'', contaba también a AS, narrando como se ha vivido la primera carrera con la nueva normativa de la FIA.